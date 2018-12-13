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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в ноябре возобновил рост 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средний чек жителя России за один поход в магазин в ноябре 2018 года увеличился на 4,6%, или на 23 рубля по сравнению с октябрем и составил 528 рублей, рост произошел после снижения показателя в октябре, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В ноябре средний чек в Сибирском федеральном округе вырос по сравнению с октябрем на 7,8% (до 443 рублей), в Приволжском — на 7,1% (до 452 рублей), в Южном — на 4,4% (до 524 рублей). На Дальнем Востоке показатель повысился на 4,3% (до 481 рубля), на Урале — на 3,3% (до 505 рублей).
В Северо-Западном федеральном округе средний чек увеличился на 2,1% (до 586 рублей), в Центральном — на 2% (607 рублей). В Москве средний чек вырос на 2,6% по сравнению с октябрем, до 713 рублей (в годовом выражении — на 1,3%), в Санкт-Петербурге — на 4,4%, до 671 рубля (в годовом выражении он сократился на 3,9%).
Средний чек в гипермаркетах РФ в ноябре по сравнению с октябрем увеличился на 3,5% (по сравнению с ноябрем 2017 года он уменьшился на 0,7%). В супермаркетах чек вырос на 5% (в годовом выражении — снижение на 4,3%), в дискаунтерах — на 7,5% (в годовом выражении — минус 3,5%). В небольших магазинах традиционной торговли показатель по сравнению с октябрем повысился на 9,5% (в годовом выражении он снизился на 3,5%).
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
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