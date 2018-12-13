Пенсионный возраст хотят привязать к доходам

Пенсионный возраст предложили привязать к доходам

Возраст выхода на пенсию должен зависеть от бедности или богатства будущих пенсионеров. Так считают в Организации экономического сотрудничества и развития

В начале декабря на сайте ОЭСР был опубликован доклад. Согласно ему, пенсионные системы стран должны измениться таким образом, что возраст выхода на пенсию не будет единым для всех мужчин и всех женщин, а станет зависеть от бедности или богатства людей на протяжении жизни.

В организации полагают, что бедные должны достигать пенсионного возраста раньше богатых, так как бедность и богатство объективно связаны с продолжительностью жизни.

В ОЭСР ссылаются на статистику, согласно которой 1% самых богатых американцев и американок ожидаемо проживут дольше 1% самых бедных — на 14,6 и 10 лет соответственно. Также в организации обратили внимание и на статистику, свидетельствующую, что бедные люди начинают работать раньше богатых — в среднем в 18 лет против 24.