Пенсионный возраст хотят привязать к доходам

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Пенсионный возраст предложили привязать к доходам 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Возраст выхода на пенсию должен зависеть от бедности или богатства будущих пенсионеров. Так считают в Организации экономического сотрудничества и развития.
В начале декабря на сайте ОЭСР был опубликован доклад. Согласно ему, пенсионные системы стран должны измениться таким образом, что возраст выхода на пенсию не будет единым для всех мужчин и всех женщин, а станет зависеть от бедности или богатства людей на протяжении жизни.
Январские пенсии выплатят по частям
В организации полагают, что бедные должны достигать пенсионного возраста раньше богатых, так как бедность и богатство объективно связаны с продолжительностью жизни.
В ОЭСР ссылаются на статистику, согласно которой 1% самых богатых американцев и американок ожидаемо проживут дольше 1% самых бедных — на 14,6 и 10 лет соответственно. Также в организации обратили внимание и на статистику, свидетельствующую, что бедные люди начинают работать раньше богатых — в среднем в 18 лет против 24.
Советник директора НИИ Министерства финансов Николай Авксентьев сообщил «Коммерсанту», что связь доходов с ожидаемой продолжительностью жизни справедлива и для России.
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