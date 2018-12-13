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Москвичи станут больше платить за интернет 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Московские провайдеры поднимают цены на домашний интернет. Одни компании идут на это вынужденно — в связи с «законом Яровой» и изменением НДС, другие объясняют удорожание повышением скорости доступа в сеть, сообщает «Коммерсант».
Например, столичный провайдер RiNet уже запланировал рост цен на пять процентов с 1 января 2019 года. Представители компании уверяют, что вынуждены покрывать «многомиллионные затраты», которых требует ряд ступивших в силу инициатив: обязательное взаимодействие с силовиками, повышение НДС с 18% до 20%, а также «пакет Яровой».
Домашний интернет уже подорожал у МГТС. В октябре-ноябре цена возросла на 50 рублей. Но в компании рост цен объясняют тем, что изменили скорость доступа в сеть на архивных тарифах. Об этом провайдера попросили сами пользователи.
Впрочем эксперты уверяют, что массового подорожания на рынке не предвидится.
«Никаких особых повышений, как с бензином, не будет. У нас 4,5 тыс. операторов, да они удавятся, лишь бы люди не ушли к конкуренту», — цитирует «Коммерсант» слова экс-советника президента РФ Германа Клименко.
В регионах домашний интернет начал дорожать с мая в среднем на 8-10 процентов. В октябре о росте цен на 30 рублей заявил «Ростелеком». По результатам опроса представителей интернет-провайдеров в крупных городах, более половины респондентов выразили уверенность что в 2019 году заявят о подорожании услуг на 10%.
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