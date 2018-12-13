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Глава Сбербанка оправдался за отсутствие кешбэка 

Рамблер + ещё 18 2 часа назад
Председатель правления Сбербанка Герман Греф не планирует вводить для клиентов кешбэк по картам, а продолжит развивать оригинальную программу «Спасибо», несмотря на то что она приносит миллиардные убытки, сообщает Interfax.
«Мы пока не планируем просто переходить на кэшбек. Почему? Потому что мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом того, о чем я сказал раньше — отсутствие вот этих самых маркетинговых механизмов, которые позволяют декларировать одни вещи, а делать другие», — цитирует Грефа RNS.
Глава Сбербанка уточнил, что усилия сотрудников будут направлены на развитие собственной программы поощрения клиентов «Спасибо», которая требует значительных финансовых вливаний. По оценкам Грефа в 2018 году на её реализацию ушло порядка 25 миллиардов рублей. Подключив программу «Спасибо», клиенты накапливают баллы за покупки, которыми позже могут расплатиться с компаниями, подключенными к системе лояльности.
«Переходить на кешбэк в деньгах — это неправильный путь для банка нашего имиджа и нашего размера», — цитирует слова Грефа радиостанция «Говорит Москва».
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