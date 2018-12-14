Инфляция съест вклады россиян

Ставки вырастут: инфляция съест вклады

Ставки по вкладам в банках ставят новые рекорды. А с учетом возможного повышения ЦБ ключевой ставки они продолжат расти. В первом квартале следующего года максимальная ставка по вкладах в топ-10 банках может достигнуть 8%. При этом официальная инфляция может составить 5,5%, а ощущаемая россиянами уйти выше 10%. Половину россиян меры российских банков не затронут: им сберегать нечего.

Ставки по банковским депозитам ставят новые рекорды. Согласно статистике Центробанка, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду ноября составила 7,36% против 7,32% за вторую декаду месяца. В общей сложности за ноябрь ставка выросла на 0,33 п. п.

Таким образом, уровень максимальной ставки сейчас самый высокий с конца 2017 года.

Тогда ставка составляла 7,38%.

Минимальное же за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня этого года — 6,05%.

Растут и средневзвешенные (средняя ставка всех привлекаемых банками средств граждан) ставки по депозитам.

Так, средневзвешенная ставка для депозита в рублях и сроком от года до трех лет поднялась с августа 2018 почти на 1 п.п., а именно — с 5,74% до 6,57% (данные на октябрь).

Повышают банки и ставки по вкладам в валюте.

Для вкладов в долларах США на срок до года ставки, в частности, выросли с 1,37% до 3,14%, а в евро — с 0,26% до 0,4% годовых.

При этом в ближайшее время у банков будут новые поводы для того, чтобы и дальше поднимать ставки.

Так, с высокой долей вероятности ЦБ поднимет ключевую ставку на 25 б.п. до 7,75% годовых на ближайшем заседании совета директоров в пятницу, 14 декабря, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Причин для такого решения у регулятора несколько. Во-первых, в результате повышения ставки НДС с 18% до 20% формируются риски разгона инфляции. Уже сейчас производители, ритейлеры и импортеры начинают закладывать в цены дополнительные 2% на случай, если товар будет реализован и поставлен конечному потребителю после 1 января. Во-вторых, даже при условии снижения объемов закупки валюты ЦБ и Казначейством в рамках исполнения бюджетного правила дешевая нефть и продолжающийся отток иностранного спекулятивного капитала из рублевых активов тянут рубль вниз», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

При этом эксперт ожидает, что повышение ключевой ставки позволит скорректировать динамику по срочным рублевым вкладам и розничному кредитованию.

Так, по мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина , максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в начале 2019 года может вырасти до 8%, при том, что инфляция составит 5,5%, а ключевая ставка — 7,75%.

За пределами десятки крупнейших банков ставка по депозитам может вырасти еще больше.

Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах банка , отмечает, что сегодня некоторые не самые крупные банки предлагают депозиты в рублях под 8% годовых и даже 8,2%.

Кроме того, впереди новогодние праздники. А это еще один повод поднять ставки.

«В декабре банки традиционно поднимают ставки по вкладам. И этот год — не исключение. Это связано с сезонной активностью граждан в этот период времени, а также со структурой портфеля: во многих банках именно в ноябре-декабре заканчиваются большая доля вкладов и для удержания действующих клиентов, а также для привлечения их из других кредитных организаций банки предлагают повышенные проценты», — отмечает Веревочкина.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» представители банков заявили о том, что уже ввели те или иные продукты под Новый год и новых повышений по ставкам не планируют.

Как отмечает Александр Шустов , гендиректор компании Мани Фанни, учитывая растущую инфляцию, вряд ли россияне смогут «хорошо» заработать, копя деньги на вкладах.

Хотя официально регистрируемая инфляция сейчас не превышает 4%, но эта статистическая цифра оторвана от реальности и ощущаемая сейчас россиянами инфляция приближается к 10%. При этом учитывая, что в следующем году НДС вырастет на 2 п.п. и составит 20%, россияне будут ощущать инфляцию еще сильнее.

Вряд ли банки предложат ставки выше 10% в следующем году, учитывая, что недостатка фондирования сейчас у кредитных организаций не ощущается, а найти качественных заемщиков — проблема. Их осталось очень мало, и почти все они сосредоточены в ипотечном сегменте, говорит эксперт.

«Примерно треть банков предпочитает свободные средства размещать на межбанковском рынке или в ЦБ, соглашаясь на низкую доходность и низкие риски, поэтому в этой ситуации привлекать новых вкладчиков высокими ставками они не будут», — говорит эксперт.

Между тем почти половине россиян и сберегать-то нечего. Согласно опросу проведенному недавно холдингом «Ромир», почти половина опрошенных (43%) сообщили, что как в минувшем году, так и 5 лет назад, средств хватало только на самое необходимое: еду и одежду, а вот купить даже мелкую бытовую технику уже было сложно.