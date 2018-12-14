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Российские помидоры по цене сравнялись с импортными 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
В Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что в резульатте политики импортозамещения стоимость российских помидоров сровнялась со среднестатистическими ценами на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья, передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что наблюдают инвестиционный подъем в отрасли и стабильную положительную динамику объемов производства уже несколько лет подряд. Новые предприятия выходят на проектные мощности, и в стране ежегодно фиксируется прирост валового сбора свежих овощей.
По данным Минсельхлза, в 2018 году было произведено более миллиона тонн овощей на закрытом грунте. При этом к 2024 году ведомство прогнозирует увеличение производства еще в два раза — до двух миллионов тонн. В министерстве также отметили растущую обеспеченность населения российскими овощами — 57% в этом году против 40% в 2015-м.
Ранее в пятницу «Парламентская газета» сообщала, что Министерство сельского хозяйтсва РФ также разработало подпрограммы по развитию селекции сахарной свеклы и картофеля с целью уменьшить степень зависимости от семян иностранного производства. На очереди — аналогичные подпрограммы для кукурузы, масличных и овощных культур.
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