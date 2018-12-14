Российские помидоры по цене сравнялись с импортными

В ведомстве заявили, что наблюдают инвестиционный подъем в отрасли и стабильную положительную динамику объемов производства уже несколько лет подряд. Новые предприятия выходят на проектные мощности, и в стране ежегодно фиксируется прирост валового сбора свежих овощей.

По данным Минсельхлза, в 2018 году было произведено более миллиона тонн овощей на закрытом грунте. При этом к 2024 году ведомство прогнозирует увеличение производства еще в два раза — до двух миллионов тонн. В министерстве также отметили растущую обеспеченность населения российскими овощами — 57% в этом году против 40% в 2015-м.