Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

Жителей Якутии на предстоящих праздниках ожидает самый дорогой базовый новогодний стол — стоимостью 447 рублей на человека, а оренбуржцы заплатят в среднем вдвое меньше — 221 рубль на человека, рассказал РИА Новости производитель онлайн-касс "Эвотор" со ссылкой на данные со своих терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов в городах России.

В базовый набор продуктов для новогоднего стола, по версии компании, вошли: домашний салат "Оливье" с колбасой и домашний салат "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

"Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и "обязательные" для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии — 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой "новогодние столы" в России", — рассказали в пресс-службе компании.

Также весьма доступные цены ждут жителей Ставрополя, Новосибирска, Липецка и Омска. А самые высокие ценники, по данным "Эвотора", будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый новогодний стол 354 рубля, петербуржец — 313 рублей. Среднюю же цену базового новогоднего стола по России компания оценивает в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии — 431 рубль, меньше всех — в Курганской области — 141 рубль. А домашний "Оливье" в среднем по России будет стоить 25 рублей на человека.