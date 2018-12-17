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Россиян предупредили о нехватке алкоголя перед Новым годом 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские импортеры алкоголя заявили о недопоставках спиртного из-за нехватки акцизных марок нового образца. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова.
По его словам, это связано с введением новых образцов федеральных специальных марок и акцизных марок. Филатов заявил, что Центральная акцизная таможня пока не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. При этом заявления на марки старого образца прекратили принимать с октября.
Однако в Центральной акцизной таможне заявили, что марки старого образца можно получить и сейчас. Заявления на новые марки также принимаются, но их импортеры получат уже в 2019 году.
В Гознаке заявили, что готовы поставлять марки после получения заявок от таможенников. Представитель Гознака заявил, что контракт с Федеральной таможенной службой был заключен 14 декабря.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в России начнут выдавать только новые федеральные и акцизные марки на алкоголь. Сообщалось, что до этого момента на спиртное будут выдавать марки образца 2012 года. Штрихкод на них наносят сами производители и импортёры. Новые марки обойдутся в 1690 рублей за тысячу штук без учёта НДС.
С 1 июля 2018 года в России ввели систему полного поштучного учета алкоголя в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого были разработаны новые марки со штрихкодом, который наносится Гознаком и содержит уникальный идентификатор ЕГАИС.
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