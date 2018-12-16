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Назван размер тринадцатой зарплаты, которую получат россияне 

Вечерняя Москва 12 часов назад
В воскресенье, 16 декабря, стало известно о том, какая будет премия у жителей России.
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Согласно прогнозам аналитиков, в конце 2018 года россияне, в среднем, получат премию виде тринадцатой зарплаты в 13 тысяч рублей.
Исследование публикует Российская газета.
— Декабрьские дополнительные выплаты вырастут на 6,6 процента, если сравнивать с 2017 годом. Для расчетов эксперты использовали данные Росстата по ежемесячным выплатам зарплат за 2015-2017 годы, — говорится в заявлении организации ФинЭкспертиза.
Так, лидером в абсолютном выражении стала Якутия, где средний размер премий составит 38,6 тысячи рублей. Далее располагаются Чукотка (36 тысяч рублей) и Москва (35,6 тысячи).
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