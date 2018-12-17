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Украинцы стали тратить половину заработка на еду 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Большинство украинцев тратят на еду более 50 процентов доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Лидером рейтинга по наименьшей доле трат на продукты питания стал Люксембург с показателем 8,7 процентов. На втором месте оказалась Великобритания (десять процентов), на третьем — Нидерланды (10,6 процентов). Наверху списка расположились Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария. Жители этих стран тратят на еду до 12 процентов заработка.
Наибольшая доля расходов на продукты выявлена у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Так, россияне тратят на еду 31 процент доходов, благодаря чему страна заняла 31-е место из 40, рядом с Черногорией и Литвой. Жители Молдавии и Казахстана отдают за продукты питания более 40 процентов заработка.
В марте сообщалось, что у украинцев уходит на еду 74 процента семейного бюджета. В январе ООН включила Украину в список стран, где отмечается нехватка продовольствия.
Процент расходов средств на продукты питания от зарплаты — важный показатель экономического развития страны. Население наиболее развитых стран тратит на еду до 15 процентов доходов. В менее богатых государствах траты по этому пункту достигают в среднем 50 процентов. Жители таких стран сильнее подвержены последствиям продуктовой инфляции — рост цен на еду заставляет их чаще отказываться от менее значительных затрат, увеличивая долю расходов на продукты.
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