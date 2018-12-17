Украинцы стали тратить половину заработка на еду

Большинство украинцев тратят на еду более 50 процентов доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

Лидером рейтинга по наименьшей доле трат на продукты питания стал Люксембург с показателем 8,7 процентов. На втором месте оказалась Великобритания (десять процентов), на третьем — Нидерланды (10,6 процентов). Наверху списка расположились Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария. Жители этих стран тратят на еду до 12 процентов заработка.

Наибольшая доля расходов на продукты выявлена у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Так, россияне тратят на еду 31 процент доходов, благодаря чему страна заняла 31-е место из 40, рядом с Черногорией и Литвой. Жители Молдавии и Казахстана отдают за продукты питания более 40 процентов заработка.

В марте сообщалось, что у украинцев уходит на еду 74 процента семейного бюджета. В январе ООН включила Украину в список стран, где отмечается нехватка продовольствия.

Процент расходов средств на продукты питания от зарплаты — важный показатель экономического развития страны. Население наиболее развитых стран тратит на еду до 15 процентов доходов. В менее богатых государствах траты по этому пункту достигают в среднем 50 процентов. Жители таких стран сильнее подвержены последствиям продуктовой инфляции — рост цен на еду заставляет их чаще отказываться от менее значительных затрат, увеличивая долю расходов на продукты.