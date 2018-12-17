Треть расходов россиян составляют продукты питания

Еда составляет в структуре расходов украинцев свыше 50 процентов, тогда как в бюджете россиян продукты питания составляют 31,2 процента — таковы результаты исследования РИА Новости . При этом в Люксембурге, Великобритании и Нидерландах провизия занимает всего 8-10 процентов в структуре расходов. А румыны, как оказалось, восемь процентов своего бюджета тратят на табак и алкоголь.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Росстата , а также МВФ

В Казахстане и Молдове еда составляет 40% расходов

Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой благополучной страны тратят на покупку питания лишь 8,7% своих расходов. Далее Великобритания с 10% расходов и Нидерланды с 10,6%. Менее 12% всех расходов тратят в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Наибольшую долю расходов на продукты среди участников исследования имеют граждане стран экс-СССР и государств Восточной Европы. Россия занимает в рейтинге 31 место, по соседству с Черногорией и Литвой. По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт.

Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов. Более 40% расходов приходится на продукты питания у жителей Казахстана и Молдовы.

Чем богаче страна, тем чаще ходят в кафе

Эксперты РИА Рейтинг утверждают, что в большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду.

Как правило, чем меньше у жителей эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

Впрочем, на траты на питание вне дома влияют исторические привычки населения — известно, что жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть с друзьями в тапас-барах и кафанах.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии — 10,8%. На втором месте — Греция с 10,5%. Также более 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании.

Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,3%. Близкие значения у Сербии и Казахстана.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели отмечается у жителей соседних Молдовы и Румынии — по 1,8%. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на рассматриваемые цели также у граждан Белоруссии, Хорватии, Украины и Сербии.

Сколько тратят на досуг и культуру

Интересен также показатель доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. По предположению исследователей, эта доля также зачастую зависит от уровня жизни населения.

Лидерами здесь являются благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем в Швеции и Англии доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдовы. Также менее 2% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Македонии (1,8%), Казахстане (1,9%) и в Украине (1,9%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в середине списка европейских государств со значением в 6,9%.

Сколько можно пропить и прокурить

Исследователи проанализировали также долю расходов на "вредные привычки" — какую часть своего бюджета граждане европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.

Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Молдова, Кипр и Португалия. Здесь тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов.

Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" отмечается в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%).

Россия располагается примерно в середине рейтинга, занимая 24 место из 40. В семейном бюджете наших соотечественников траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%, ближайшими соседями по данному показателю являются Белоруссия, Чехия и Словакия. По предположениям экспертов РИА Рейтинг, такую позицию в таблице можно объяснить относительно невысокими ценами на алкоголь и табачные изделия.

Как считали

Расходы на питание для среднестатистической российской семьи были приведены по итогам 2017 года, они включают безалкогольные напитки.

При этом исследователи отмечают, что в ряде европейских стран структура бюджета слабо изменяется во времени, поэтому обследования домохозяйств национальными службами проводятся с большими временными промежутками. Поэтому РИА Рейтинг пришлось пользоваться данными начала или середины десятилетия, которые за это время, впрочем, не устарели.