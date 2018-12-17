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В Сети отреагировали на данные о тратах россиян на еду 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи прокомментировали данные о трети дохода россиян, уходящей на еду. Пользователи написали о богатствах России и возмутились, что ее гражданам приходится тратить на пропитание так много.
По данным исследования РИА Рейтинг, траты на продукты составляют 31,2 процента в бюджете россиян, а украинцы тратят на еду более 50 процентов дохода.
«Страна торгующая недрами нефть, газ, древесина и много чего!' Разве так должны люди то жить!» — написал один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«И это не потому что Россияне МНОГО ЕДЯТ, а потому что зарплаты мизерные. На Украине на еду тратят чуть больше нас. Но у них ничего нет в отличие от наших богатств!» — добавил другой.
Некоторые комментаторы заявили, что на продукты россияне тратят больше трети доходов.
«Все зависит от места жительства россиянина и Региона. Расход может составить 50% бюджета семьи», — отметил @ValerijLinde.
«Еще 40—50% доходов на коммуналку, и остатки на всевозможные поборы со школ, детсадов», — заявил один из пользователей.
«Ещё треть— квартплата. И ещё треть— купить самые дешёвую одежду раз в полгода, чтоб было в чем на работу ходить», — добавил @vad0406.
Эксперты РИА Рейтинг изучили в своем исследовании структуры расходов жителей России, Казахстана, Турции и 40 стран Европы. Они использовали данные национальных статистических служб, Росстата и Международного валютного фонда.
Меньше всего на продукты питания тратят жители Люксембурга — всего лишь 8,7 процента своих расходов. Россия заняла в рейтинге 31-е место, расположившись рядом с Черногорией и Литвой.
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