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Россиян и украинцев сравнили по тратам на еду 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Опубликованы результаты исследования структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции; эксперты, в том числе, сравнили, сколько тратят на продукты питания жители России и Украины.
Согласно результатам исследования, проведенного агентством РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости», в бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, в структуре расходов украинцев — свыше 50%. Кроме того, россияне чаще ходят по кафе и ресторанам, чем жители Украины.
Страной с наименьшей долей продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург, где на еду у жителей уходит только 8,7% всех расходов. На втором и третьем местах рейтинга — Великобритания с 10% расходов и Нидерланды с 10,6%. Менее 12% всех расходов на еду тратят в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.
Данные о тратах на еду разозлили россиян
Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Россия расположилась на 31-й строчке рейтинга, по соседству с Черногорией и Литвой. Согласно данным на 2017 год, россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов (снижение на 1,1 процентный пункт в сравнении с 2016 годом).
Украина находится в хвосте рейтинга. Жители этой страны «проедают» 50,9% всех своих расходов. Более 40% расходов приходится на продукты питания у жителей Казахстана и Молдавии.
Самая большая доля затрат на общественное питание (кафе, рестораны) и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии — 10,8%. На втором месте — Греция с 10,5%. Более 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании. Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,3%. Близкие значения у Сербии и Казахстана.
Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели отмечается у жителей соседних Молдавии и Румынии — по 1,8%. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на эти цели также у граждан Белоруссии, Хорватии, Украины и Сербии.
Страны также проранжировали по расходам на вредные привычки. Так, самую низкую долю расходов на алкогольные напитки и табачные изделия тратят Люксембург, Молдавия, Кипр и Португалия — не более 1,6% всех расходов. Наиболее высокая доля расходов на вредные привычки отмечается в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%).
Россия находится примерно в середине этого рейтинга, занимая 24-е место из 40. В семейном бюджете жителей нашей страны траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%, ближайшими соседями по данному показателю являются Белоруссия, Чехия и Словакия. Эксперты отмечают, что такая позиция в таблице объясняется относительно невысокими ценами на алкоголь и табачные изделия.
Расходы на питание для среднестатистической российской семьи были приведены по итогам 2017 года, они включают безалкогольные напитки. По Швеции и Норвегии использовались данные за 2012 год, по Хорватии за 2014 год. По ряду других стран Евросоюза — за 2015 и 2016 годы. Исследователи подчеркивают, что данные по европейским странам, хотя и не относятся к 2017 году, не устарели.
Ранее стоимость ингредиентов постного борща на Украине с начала 2018 года выросла почти на 50%.
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