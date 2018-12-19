В ПФР разъяснили, как с 1 января будет рассчитываться прибавка к пенсии

Пенсионный фонд России разъяснил, как будет рассчитываться прибавка к пенсии, размер которой будет проиндексирован с 1 января 2019 года.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января будет для всех разной, при этом в среднем индексация составит одну тысячу рублей.

"Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года будет проиндексирована на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет увеличен на одну тысячу рублей. Точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален, так как рассчитывается от ее текущего значения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что, к примеру, для пенсии в 6 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года прибавка составит 423 рубля, для пенсионеров, получающих 10 тысяч рублей, — 705 рублей. Отмечается, что средней страховой пенсией является сумма в 14 тысяч 414 рублей и прибавка в данном случае будет чуть выше 1016 рублей. Пенсионеры, получающие 25 тысяч рублей, получат прибавку в размере 1762,5 рублей.