Правительство выделило деньги на доплаты к пенсиям

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям. Деньги пойдут в 13 регионов страны.

Дополнительные средства получат более 430 тысяч человек, сообщается на сайте правительства. Каждому из них выделят от 2 до 7 тыс. рублей.

Трансферт придётся преимущественно на Дальний восток и на север: Мурманскую, Магаданскую, Московскую и Архангельскую области, республику Коми, Югру и Саху (Якутия), Ненецкий автономный округ, Еврейскую автономную область, Хабаровский край, Приморье, Камчатку и Чукотку.

В других регионах доплата будет производится из федерального бюджета, так как прожиточный минимум пенсионеров на этих территориях ниже, чем по стране.