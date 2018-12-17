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Правительство выделило деньги на доплаты к пенсиям 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям. Деньги пойдут в 13 регионов страны.
Дополнительные средства получат более 430 тысяч человек, сообщается на сайте правительства. Каждому из них выделят от 2 до 7 тыс. рублей.
Трансферт придётся преимущественно на Дальний восток и на север: Мурманскую, Магаданскую, Московскую и Архангельскую области, республику Коми, Югру и Саху (Якутия), Ненецкий автономный округ, Еврейскую автономную область, Хабаровский край, Приморье, Камчатку и Чукотку.
В других регионах доплата будет производится из федерального бюджета, так как прожиточный минимум пенсионеров на этих территориях ниже, чем по стране.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С 2014 года до 2020-го отчисления в виде 6% от заработной платы россиян будут направляться в страховую часть пенсионной системы, то есть пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.
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