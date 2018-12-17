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Названы места в России с самыми дешевыми коттеджами 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Самые дорогие частные дома в России предлагаются в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, самые дешевые — в Забайкалье, Тыве и республике Коми. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средняя по Москве стоимость частного домовладения в декабре 2018 года составила 105 тысяч рублей в месяц. Аналогичный показатель Петербурга зафиксирован на уровне 92,7 тысячи, Подмосковья и Ленобласти — 87,5 и 72,6 тысячи рублей в месяц соответственно.
Более 50 тысяч рублей в месяц потребуется для аренды дома в Свердловской области, Татарстане, в Калининградской, Калужской, Самарской, Тульской, Тверской областях и Краснодарском крае.
Сильнее всего с начала 2018 года цены на коттеджи повысились в Татарстане (на 9 процентов), Владимирской (8,7 процента) и Липецкой (8,4 процента) областях. Максимальное снижение — от 12,7 до 14,3 процента — зафиксировано в Карачаево-Черкессии, Курской и Воронежской областях.
При этом абсолютные ценовые минимумы отмечаются в Забайкальском крае и республике Тыва — 6,4 и 6,8 тысячи рублей в месяц соответственно. В пятерку дешевых регионов вошли республики Коми (7,8 тысячи рублей) и Бурятия (8,3 тысячи рублей), а также Орловская область (9 тысяч рублей в месяц).
В конце весны 2018 года аналитики портала представили данные исследования, по которому за год к маю 2017-го стоимость аренды дач в России снизилась на восемь процентов. Самое дорогое жилье для летнего отдыха, по данным портала, предлагалось в Крыму (в среднем 41,7 тысячи рублей в месяц) и Севастополе (40,4 тысячи рублей в месяц).
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