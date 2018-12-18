Россияне стали вдвое больше денег переводить с карты на карту

Объем перечисленных средств между держателями карт российских банков вырос вдвое. Средняя сумма перевода сократилась. Теперь она составляет 8208 рублей, что на 12% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным Центрального банка России, с января по сентябрь 2018 года россияне перевели другим жителям страны 19,2 триллиона рублей. Это больше, чем за 12 месяцев прошлого года. Переводы с карты на карту позволяют пополнить счета, оплатить кредиты, дать в долг родным и друзьям.

Эксперты заметили, что переводы между банковскими картами не всегда законны. Подобными методами некоторые россияне отмывают и обналичивают преступные доходы, а также ведут предпринимательскую деятельность, не платя налоговые сборы.

Власти не используют методы жесткого контроля переводов, так как из-за этого люди могут вернуться к использованию наличных средств, перемещение которых невозможно отследить.

Представители топ-30 крупнейших российских банков сообщили, что внутренний контроль за переводами типа P2P усиливать не планируют.