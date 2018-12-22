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Тариф на вывоз мусора: что это и на сколько он вырастет с 1 января 

Inmyroom + ещё 52 1 час назад
Фото: РИА Новости
С января 2019 года в России начнет работу новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), пишет РБК. Теперь вывоз ТКО перейдет в разряд коммунальных услуг. Услуга будет прописана в общей квитанции ЖКУ.
С 1 января тарифы на вывоз коммунальных отходов вырастут не более чем на 5%. В последующие годы удорожание услуги будет удерживаться на уровне инфляции. По словам главы Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, государство будет контролировать рост тарифов. По поручению правительства сейчас проводится ревизия нормативов.
Тарифы заметно разнятся в зависимости от региона. Например, для жителей Ярославской, Омской, Астраханской областей и Алтайского края тариф составляет около 100 рублей с человека, в Республике Коми — 166 рублей. Самый высокий тариф предлагается ввести в Кежемском районе (Краснодарский край) — 2600 рублей с человека.
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