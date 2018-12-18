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Принят закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков 

Рамблер + ещё 9 4 часа назад
Госдума одобрила законопроект по усилению контроля за снятием средств с карт иностранных банков, сообщает РИА Новости. Парламентарии уверены, что это поможет отследить источники финансирования террористических и экстремистских организаций.
Список стран, чьи банки попадут под пристальное внимание, позже опубликует Росфинмониторинг. По словам экспертов, это поможет оперативно брать под контроль подозрительную активность пользователей карт иностранных финансовых организаций, и так же быстро прекращать наблюдение.
Власти предложили контролировать операции россиян по иностранным картам
Впрочем, кабмин уточняет, что этот информация из этого списка будет носить гриф «ограниченного доступа» и будет передана кредитным организациям через их личные кабинеты.
Авторы статьи напоминают, что сейчас кредитные организации в России должны отчитываться перед Росфинмониторингом об операциях клиентов, в которых задействованы суммы в размере более 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов.
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