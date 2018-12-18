Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.81
$
67.04
76.11
75.90
Прогноз
24.12 – 31.12
$
68.37
76.80
Индексы и котировки Brent
58.11
+0.14 Золото
1249.67
+0.02 РТС
1098.13
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1387
+0.0042
03.12
1.1345
16.12
05.12
23.11

Платежную систему Mir Pay запустят в начале 2019 года 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Система бесконтактной оплаты Mir Pay будет запущена в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам глава Национальный системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
"Mir Pay можно ожидать уже… Это самое начало следующего года. Давайте скажем так — первый квартал 2019 года ", — сказал он.
Сначала данный сервис будет доступен только на смартфонах на базе ОС Android.
По словам Комлева, в тестировании системы участвуют Россельхозбанк, МКБ, банк "Центр-инвест" и Уральский банк реконструкции и развития, еще три банка находятся на стадии сертификации.
Кроме того, также ведется работа по сотрудничеству с Google Pay — планируется, что сервис начнет работать с картами "Мир" в 2019-2020 годах.
"Google Pay — это 2019 или 2020 год. Работы надо сделать очень много. Это достаточно серьезные технологические инвестиции, которые для этого будут нужны. Но как я уже говорил, мы готовы на такого рода инвестиции. Мы считаем, что "Мир" должен быть доступен во всех востребованных потребителем сервисах или платформах", — добавил глава НСПК.
НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир".
ТАСС: последние новости
Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков Голикова поручила ПФР обеспечить авансовые выплаты пенсий за январь в декабре Греф: Сбербанк не будет вводить кешбэк, продолжит развивать программу "Спасибо"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заклятый враг: Россия опять покупает бумаги США1
Украина продлила эмбарго на ввоз товаров из России
Названа угроза переизбранию Трампа
Экономическая евроинтеграция Украины стала провалом2
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей8
Видео
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
12:17
США провоцируют экономическую катастрофу
Экономика Статьи
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
00:47
Россиян и украинцев сравнили по тратам на еду
Личный счет
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение