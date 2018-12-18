Платежную систему Mir Pay запустят в начале 2019 года

Владимир Комлев. Система бесконтактной оплаты Mir Pay будет запущена в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам глава Национальный системы платежных карт ( НСПК

"Mir Pay можно ожидать уже… Это самое начало следующего года. Давайте скажем так — первый квартал 2019 года ", — сказал он.

Сначала данный сервис будет доступен только на смартфонах на базе ОС Android.

Кроме того, также ведется работа по сотрудничеству с Google Pay — планируется, что сервис начнет работать с картами "Мир" в 2019-2020 годах.

"Google Pay — это 2019 или 2020 год. Работы надо сделать очень много. Это достаточно серьезные технологические инвестиции, которые для этого будут нужны. Но как я уже говорил, мы готовы на такого рода инвестиции. Мы считаем, что "Мир" должен быть доступен во всех востребованных потребителем сервисах или платформах", — добавил глава НСПК.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир".