Путин повысил МРОТ

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Путин подписал закон о повышении МРОТ 

Рамблер + ещё 45 1 час назад
Президент России Владимир Путин повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает «Интерфакс». Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
В среднем по стране МРОТ вырос на 117 рублей и в 2019 году составит 11280 рублей — столько же, сколько и прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.
Согласно принятому весной 2018 года закону, МРОТ, устанавливаемый на будущий год, должен быть равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения во втором квартале текущего года.
Личный счет , Видео , Владимир Путин , Интерфакс
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