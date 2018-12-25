Путин повысил МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ

В среднем по стране МРОТ вырос на 117 рублей и в 2019 году составит 11280 рублей — столько же, сколько и прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

Согласно принятому весной 2018 года закону, МРОТ, устанавливаемый на будущий год, должен быть равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения во втором квартале текущего года.