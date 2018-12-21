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Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей 

Российская Газета + ещё 12 42 минуты назад
Фото: ТАСС
С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей. Соответствующие поправки одобрил в пятницу Совет Федерации на заключиельном пленарном заседании осенней сессии.
"Закон приятный, предновогодний", — отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Согласно этому документу, с нового года МРОТ увеличивается с 11 тыс. 163 рублей до 11 тыс. 280 рублей в месяц. Как отмечается в сопроводительных документах, "принятие закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн работников". Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.
Предыдущее повышение размера минимальной оплаты труда производилось в мае 2018 года.
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