Почти 25% компаний запланировали сокращения

В 2019 году сотрудников 23% российских компаний ждут сокращения. Об этом, как сообщает «Российская газета», свидетельствуют результаты опроса 300 работодателей специалистами сервиса «Работа.ру».

Чаще других о намерении сократить штат заявляли работодатели в сферах медиа, маркетинга и продуктов питания, реже — B2B («бизнес для бизнеса»).

Не исключено, что сокращенные сотрудники будут наняты 18% работодателей, которые планируют расширить штат в будущем году. Чаще всего о таком намерении заявляли работодатели в ИТ— и B2B-сферах.

Кроме того, 20% работодателей (чаще всего в ИТ) допускают открытие в 2019-м новых направлений деятельности, а 25% собираются премировать сотрудников по-новому (чаще — в ритейле и автобизнесе).

Опрос 300 работодателей, проведенный «Работой.ру» около двух недель назад, показал, что 18% из них планируют премировать всех сотрудников перед Новым годом, 24% — некоторых, а 58% — никого. Самыми щедрыми работодателями оказались компании из сфер ИТ и образования, самыми скупыми — сфер строительства и недвижимости.