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Четверть работодателей начнет 2019 год с увольнений 

Ридус + ещё 11 1 час назад
Портал Rabota.ru провел опрос, посвященный планам работодателей на 2019 год, из которого выяснилось, что почти четверть из них (23 процента) собираются заняться сокращением штатов.
«Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинга», а также и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса», — пишет «Российская газета».
К расширению штатов готовятся лишь 18% опрошенных работодателей. В основном это предприниматели, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.
Напомним, недавно портал Rabota.ru выяснил, что более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, несмотря на прогнозы по росту инфляции. Только 18% компаний сообщили о намерении индексировать зарплаты, остальные затруднились ответить на вопрос о планах относительно денежного вознаграждения работников.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему ребенку совсем необязательно иметь высшее образование, чтобы преуспеть на рынке труда, и какие массовые профессии в России скоро могут исчезнуть.
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