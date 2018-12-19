Четверть работодателей начнет 2019 год с увольнений

Портал Rabota.ru провел опрос, посвященный планам работодателей на 2019 год, из которого выяснилось, что почти четверть из них (23 процента) собираются заняться сокращением штатов.

«Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинга», а также и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса», — пишет «Российская газета».

К расширению штатов готовятся лишь 18% опрошенных работодателей. В основном это предприниматели, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.

Напомним, недавно портал Rabota.ru выяснил, что более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, несмотря на прогнозы по росту инфляции. Только 18% компаний сообщили о намерении индексировать зарплаты, остальные затруднились ответить на вопрос о планах относительно денежного вознаграждения работников.