Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
67.79
77.25
77.25
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.25
76.50
Индексы и котировки Brent
57.14
–0.07 Золото
1257.05
+0.10 РТС
1097.64
+0.70
Динамика валют
EUR / USD
19.12
1.1430
+0.0092
04.12
1.1338
17.12
06.12
25.11

Четверть работодателей планирует сократить штат в 2019 году 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Около четверти работодателей планируют сократить штат в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала rabota.ru.
Согласно проведенному порталом опросу работодателей, сокращения наиболее вероятны в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания», зато работникам сферы «услуг для бизнеса» опасаться нечего: в таких компаниях сокращения не планируются.
Помимо сокращений в 2019 году работодатели планируют обучать своих сотрудников. Об этом заявили представители 33% опрошенных компаний. 25% работодателей задумываются о внедрении системы KPI для оценки эффективности труда и премирования сотрудников. 18% компаний собираются расширить штат в 2019 году.
В опросе участвовали 300 компаний, их представители могли выбирать несколько вариантов ответов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реальные доходы россиян снова упали
Названы места в Москве с самым дешевым жильем
Китай отказался капитулировать перед США44
В Германии заявили о законности «Северного потока-2»5
Россиянам разъяснили расчет прибавки к пенсии18
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Рынки
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет
24:50
Америка обрушит рубль
Рынки Статьи
01:00
Мир ждет глобальный голод
Экономика
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
04:33
Россия опять покупает бумаги США
Экономика Личный счет
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение