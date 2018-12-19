Россиян предупредили о массовых увольнениях

Четверть работодателей планирует сократить штат в 2019 году

Около четверти работодателей планируют сократить штат в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала rabota.ru.

Согласно проведенному порталом опросу работодателей, сокращения наиболее вероятны в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания», зато работникам сферы «услуг для бизнеса» опасаться нечего: в таких компаниях сокращения не планируются.

Помимо сокращений в 2019 году работодатели планируют обучать своих сотрудников. Об этом заявили представители 33% опрошенных компаний. 25% работодателей задумываются о внедрении системы KPI для оценки эффективности труда и премирования сотрудников. 18% компаний собираются расширить штат в 2019 году.

В опросе участвовали 300 компаний, их представители могли выбирать несколько вариантов ответов.