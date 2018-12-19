Visa запустит в России приложение для перевода денег с карты на карту по номеру телефона

Visa объявила о запуске сервиса, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Об этом пишут «Ведомости»

банке «Хоум кредит» отметили, что к сервису можно будет подключить не только карты Visa, но и других международных платежных систем. Если приложение определит карту по номеру телефона, то разрешит сделать перевод, в иных случаях — попросит ввести полный номер карты, добавили в организации.

Представитель «Хоум кредита» также сообщил, что в момент запуска тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты. Представители ВТБ и «Тинькофф банка» подтвердили, что тариф не изменится.

Система переводов от Visa — четвертая платформа в России, которая позволяет переводить деньги только по номеру телефона, отмечают «Ведомости». Такие сервисы уже есть у Сбербанка и Mastercard.