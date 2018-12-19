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Visa запустит в России приложение для перевода денег с карты на карту по номеру телефона 

RB.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Visa объявила о запуске сервиса, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Об этом пишут«Ведомости».
В новой системе задействованы четыре банка — ВТБ, «Русский стандарт», «Тинькофф банк» и «Хоум кредит», рассказала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. Представители этих банков подтвердили участие в проекте.
В банке «Хоум кредит» отметили, что к сервису можно будет подключить не только карты Visa, но и других международных платежных систем. Если приложение определит карту по номеру телефона, то разрешит сделать перевод, в иных случаях — попросит ввести полный номер карты, добавили в организации.
Представитель «Хоум кредита» также сообщил, что в момент запуска тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты. Представители ВТБ и «Тинькофф банка» подтвердили, что тариф не изменится.
Система переводов от Visa — четвертая платформа в России, которая позволяет переводить деньги только по номеру телефона, отмечают «Ведомости». Такие сервисы уже есть у Сбербанка и Mastercard.
Третий — система быстрых платежей (СБП) от Центробанка — пока тестируется. Эта система должна заработать в январе и, в отличие от остальных, позволит переводить деньги между любыми счетами, а не только карточными.
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