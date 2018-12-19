Названы самые популярные вакансии у россиян

Аналитики подсчитали количество поисковых запросов и определили самую популярную профессию 2018 года. Оказалось, больше всего россияне хотели получить работу водителя, сообщает Ura.ru со ссылкой на результаты исследования портала «Зарплата.ру».

Эксперты выяснили, что жители России ввели слово «водитель» в поисковую строку рекрутингового сайта 540 тысяч раз. Немногим меньше по популярности уступила вакансия бухгалтера. Её искали 480 тысяч пользователей. На третьем месте администратор с 350 тысячами запросов. Средняя выплата водителя составляет почти 70 тысяч рублей в месяц, бухгалтер получает немногим более 30 тысяч, администратор — около 37 тысяч рублей.

Россияне поразили исследователей и необычными запросами. 14 человек захотели стать «миллионерами» или «олигархами», несколько сотен пользователей мечтали стать депутатами и блогерами. Работу также искали 17 рэперов и один «патимейкер».