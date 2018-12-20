Названы самые высокооплачиваемые профессии

Названа самая доходная профессия в России

Айтишники, транспортники и логисты получали больше других в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Больше всех в этом году зарабатывали сотрудники компаний из сферы информационных технологий. Их средняя зарплата составляет 48-84 тысячи рублей в месяц.

Несколько меньшую среднюю зарплату получают служащие компаний из сферы транспорта и логистики — 40-70 тысяч. Третьими по ее размеру стали сотрудники производственных компаний — 40-66 тысяч.

Наименьшую среднюю зарплату получали специалисты сферы маркетинга и рекламы — 30-54 тысячи.

Зарплаты ИТ-специалистов выросли в 2018-м больше, чем у других (на 7,3%). Вторыми по этому показателю стали работники сферы медицины и фармацевтики (6,7%), третьими — сфер маркетинга и рекламы и транспорта и логистики (по 6%), а последними — банковской и строительной сфер (3,1% и 3,8% соответственно).

Накануне СМИ со ссылкой на результаты опроса специалистами сервиса «Работа.ру» 300 работодателей сообщали, что в 2019 году сотрудников 23% российских компаний ждут сокращения.