Названы самые высокооплачиваемые профессии

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Названа самая доходная профессия в России 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Айтишники, транспортники и логисты получали больше других в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Больше всех в этом году зарабатывали сотрудники компаний из сферы информационных технологий. Их средняя зарплата составляет 48-84 тысячи рублей в месяц.
Несколько меньшую среднюю зарплату получают служащие компаний из сферы транспорта и логистики — 40-70 тысяч. Третьими по ее размеру стали сотрудники производственных компаний — 40-66 тысяч.
Наименьшую среднюю зарплату получали специалисты сферы маркетинга и рекламы — 30-54 тысячи.
Зарплаты ИТ-специалистов выросли в 2018-м больше, чем у других (на 7,3%). Вторыми по этому показателю стали работники сферы медицины и фармацевтики (6,7%), третьими — сфер маркетинга и рекламы и транспорта и логистики (по 6%), а последними — банковской и строительной сфер (3,1% и 3,8% соответственно).
Накануне СМИ со ссылкой на результаты опроса специалистами сервиса «Работа.ру» 300 работодателей сообщали, что в 2019 году сотрудников 23% российских компаний ждут сокращения.
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