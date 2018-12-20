Россияне могут остаться без авто из-за кредитов

Множество россиян могут лишиться автомобилей из-за неспособности выплатить кредиты за них, заявил «Ура.ру» директор Института стратегического анализа Игорь Николаев

Согласно подсчетам Российского экономического университета имени Плеханова, за 10 первых месяцев 2018 года было выдано на 23% больше автокредитов, чем было выдано за аналогичный период 2017-го.

Таким образом, более 50% своих автомобилей россияне покупают в кредит, а на обслуживание займов тратят в среднем 30% своего реального ежемесячного дохода.

По словам эксперта Института Гайдара Сергея Жаворонкова, рост автокредитования вызван отложенным спросом, вызванным, в свою очередь, трехлетним падением реальных доходов граждан.

«В этом году люди решили, что дальше откладывать некуда», — объяснил экономист.

Между тем Игорь Николаев отмечает, что, возможно, возвращать эти кредиты россиянам будет «нечем», так как вырастут НДС и, согласно прогнозам, инфляция, а рост экономики, согласно им же, замедлится на 0,5%.

Также директор ИСА напомнил о росте цен на бензин, который сделал владение машиной более дорогостоящим.