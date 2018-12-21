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Россиян предупредили о рисках ипотечного пузыря 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Департамента исследований и прогнозирования Центробанка выдвинули гипотезу, согласной которой по мере развития бума кредитования новые кредиты становятся все более рискованными. Об этом сказано в аналитической записке, опубликованной на сайте ЦБ.
В документе под названием «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться» аналитики рассмотрели бумы 2005-2007 годов и 2011-2013 годов.
Авторы записки искали закономерности, важные для оценки рисков роста ипотеки в России. Они подчеркнули, что в 2017-2018 года ипотечное кредитование в стране демонстрирует высокие темпы роста.
В ходе своего исследования аналитики ЦБ пришли к выводу, что зачатки будущих проблем у банков появляются раньше, чем бум достигает своего пика. При этом для того, чтобы превратить бум в кризис бывает достаточно даже небольшого макроэкономического шока.
«По мере развития бума всё меньшие шоки (небольшие отклонения от ожиданий) могут привести к реализации существенных кредитных рисков», — подчеркнули эксперты.
Избыточный оптимизм (из-за совокупного спроса в экономике, высоких уровней занятости и зарплат, позитивных настроений производителей и потребителей) становится причиной недооценки рисков банками и завышенных ожиданий заемщиков.
По словам экспертов ЦБ, у банков, имевших более взвешенный подход к управлению рисками во время бумов, впоследствии реже отзывали лицензии. Аналитики частично связали отзывы лицензий с проблемами, которые появились у банков в результате неправильного управлениями рисками.
В документе подчеркивается, что банки могут недооценивать риски кредитования. Эту проблему способен решить ЦБ с помощью «своевременного введения макропруденциальных мер», направленных на минимизацию риска.
Аналитики ЦБ отметили, что записка содержит их личную позицию, которая может не совпадать с официальной позицией Банка России.
Ранее РИА Новости сообщило, что за последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. 12 процентов из них оформили ипотеку (против трех процентов годом ранее).
Глава Сбербанка Герман Греф называл 2018 год позитивным для ипотечных кредитов. По словам Грефа, в 2017 году был зафиксирован рекордный рост ипотеки, и то же самое ожидается в 2018-м.
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости
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