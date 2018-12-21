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Россияне смогут давать в долг магазинам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский онлайн-магазин и маркетплейс Ozon начал тестировать новый сервис, в рамках которого покупатели смогут кредитовать продавцов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Новый сервис получил название Ozon.Invest. По словам авторов, его отличие от уже имеющихся на рынке аналогов в том, что кредиторы из числа физических лиц будут выдавать займы конкретным компаниям-поставщикам Ozon.
Минимальная сумма займа составит десять тысяч рублей, максимальный срок — полгода, ожидаемая доходность — 18 процентов годовых.
Предполагается, что Ozon будет самостоятельно оценивать финансовое положение и кредитоспособность своего продавца, учитывая около 200 параметров, и только затем рекомендовать покупателям возможных заемщиков единым пакетом. От кредитора требуется только заполнить анкету. При этом займы не будут страховаться, в отличие от банковских вкладов.
Ожидается, что полноценно сервис заработает в первом квартале 2019 года.
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Комментарии3
Личный счет , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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