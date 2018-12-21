Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.30
78.10
77.70
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.25
76.50
Индексы и котировки Brent
53.15
+0.15 Золото
1259.80
+0.00 РТС
1074.08
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
21.12
1.1410
+0.0027
06.12
1.1382
18.12
07.12
26.11

Налоговики решили «стрясти» долги с россиян 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы объявили предновогоднюю охоту на должников, которые недоплатили налоги в уходящем году. Для этих целей они займут «боевые позиции» на стратегически важных направлениях: в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и торговых центрах — везде, куда человек так или иначе может отправиться в канун праздников с деньгами.
Акцию назвали достаточно по-канцелярски: «Узнай о своих долгах». Заявленные цели — информирование и правовое просвещение граждан, а также повышение их сознательности. Мобильные группы, в составе каждой из которых будет по несколько человек, уже сформированы.
Операция по выявлению неплательщиков намечена на 25−26 декабря. Примерно в это же время она пройдёт во всех городах страны.
News.ru сообщает места дислокации опергрупп судебных приставов в Москве. Это аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а также Белорусский, Ленинградский, Ярославский, Казанский, Киевский и Курский железнодорожные вокзалы. Названия торговых центров не раскрываются, однако известно, что их будет пять.
Те, кто не является неплательщиком-рецидивистом и не пытается укрываться от налогов любым способом, смогут добровольно пообщаться с судебными приставами на информационных стойках.
Ранее News.ru рассказывал, что должники нередко «играют в прятки» с судебными приставами. Так, например, в Пермском крае сотрудники ведомства отыскали прятавшуюся от них неплательщицу за диваном. Женщинадолжна выплатить более 300 тыс. рублей на содержание собственного ребёнка, однако не торопится торопилась это делать.
News.ru: последние новости
Ипотека наращивает риски «пузыря» Совфед последовал примеру Госдумы Путин: в РФ сохранится свободный оборот валюты
Комментарии247
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Аэропорт Домодедово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего стола
Цена Brent упала ниже 53 долларов
Трамп ввергнет США в хаос3
ЦБ провел стресс-тест рыночного риска
Паника в России: за нами следят банки и налоговая330
Видео
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
06:39
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение