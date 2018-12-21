Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего стола 

Продуктовая корзина на семью из четырёх человек обойдётся в 6 тысяч 300 рублей. Это на 1,5% дороже, чем в прошлом году.
Для подсчёта стоимости Минсельхоз использовал данные Росстата об объёмах спроса на 30 популярных продуктов: мясо, колбаса, сыр, икра, алкоголь, кондитерские изделия, овощи и фрукты.
По оценкам аналитиков ведомства, стоимость салата «сельдь под шубой» не изменится по сравнению с прошлым годом, а продукты для оливье на всю семью обойдутся на 17 рублей дороже, передаёт РИА Новости.