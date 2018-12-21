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Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего стола 

Говорит Москва + ещё 4 21 минуту назад
Фото: © Depositphotos / Satura_
Продуктовая корзина на семью из четырёх человек обойдётся в 6 тысяч 300 рублей. Это на 1,5% дороже, чем в прошлом году.
Для подсчёта стоимости Минсельхоз использовал данные Росстата об объёмах спроса на 30 популярных продуктов: мясо, колбаса, сыр, икра, алкоголь, кондитерские изделия, овощи и фрукты.
По оценкам аналитиков ведомства, стоимость салата «сельдь под шубой» не изменится по сравнению с прошлым годом, а продукты для оливье на всю семью обойдутся на 17 рублей дороже, передаёт РИА Новости.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки , Росстат , Минсельхоз , РИА Новости
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