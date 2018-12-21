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Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о том, что в январе 2019 года изменится стоимость тарифных планов, аналитики связывают рост тарифов с повышением НДС.
Так, на сайте "Вымпелкома" опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также стоимости звонков по некоторым международным направлениям на постоплатных тарифах и опциях. С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.
"Билайн" традиционно проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы. Изменения связаны, в том числе, с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Вымпелкома".
На сайте Tele2 опубликовано сообщение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. При этом параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются.
"На протяжении длительного времени компания сохраняла уровень цен на услуги связи. При этом Tele2 не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. Поэтому иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг", — говорится в информационном сообщении для абонентов Tele2.
"Мегафон" начал рассылать абонентам sms с оповещением об изменении с 9 января стоимостных характеристик тарифов, рассказали несколько пользователей услуг этого оператора. В компании воздержались от комментариев.
Аналитики полагают, что рост тарифов обусловлен повышением с 1 января НДС. "Это повышение тарифов связано с повышением НДС с 1 января", — сказал гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов. Гендиректор TelecоmDaily Денис Кусков оценивает, что в январе рост тарифов, связанный с повышением НДС, составит примерно 2-5%. "Но позже будет еще повышение, связанное с исполнением операторами "пакета Яровой" и другими факторами", — сказал он.
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Личный счет , Компании , Денис Кусков , Константин Анкилов , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , РИА Новости
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