Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов

"Вымпелком" и Сотовые операторы "Мегафон" Tele2 начали оповещать абонентов о том, что в январе 2019 года изменится стоимость тарифных планов, аналитики связывают рост тарифов с повышением НДС.

Так, на сайте "Вымпелкома" опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также стоимости звонков по некоторым международным направлениям на постоплатных тарифах и опциях. С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.

"Билайн" традиционно проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы. Изменения связаны, в том числе, с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Вымпелкома".

На сайте Tele2 опубликовано сообщение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. При этом параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются. "На протяжении длительного времени компания сохраняла уровень цен на услуги связи. При этом Tele2 не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. Поэтому иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг", — говорится в информационном сообщении для абонентов Tele2.

"Мегафон" начал рассылать абонентам sms с оповещением об изменении с 9 января стоимостных характеристик тарифов, рассказали несколько пользователей услуг этого оператора. В компании воздержались от комментариев.