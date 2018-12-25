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«Ромир» сообщил о продолжающемся росте расходов россиян 

Rambler News Service + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Расходы граждан России растут три недели подряд и в период с 17 по 23 декабря составили в среднем 4815 руб. на семью, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».
«Расходы среднестатистической российской семьи на 51-й неделе (17-23 декабря) текущего года составили 4815 рублей. А средний чек на этой неделе вырос до отметки в 606 рублей. И хотя это самые высокие показатели в текущем году, они уступают аналогичным значениям прошлого года. Тем не менее, как бы россияне ни старались экономить, предпраздничная закупочная лихорадка дает о себе знать», — говорится в сообщении холдинга.
По данным «Ромира», на 51-й неделе прошлого года россияне потратили на 6,1% больше, чем за аналогичный период текущего года. Тогда этот показатель составлял 5128 руб. На 48-й неделе текущего года индекс равнялся 4172 руб., на 49-й — 4305 руб., а на 50-й — 4563 руб. За последнюю неделю показатель вырос на 5,5%.
Средний чек также растет три недели подряд. На 48-й неделе этот показатель составлял 553 руб., на 49-й — 557 руб., на 50-й — 576 руб. За последнюю неделю индекс увеличился на 5,1%, по сравнению с 51-й неделей прошлого года — потерял 4,2%.
Исследование холдинга основано на данных потребления 40 тыс. граждан России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением свыше 10 тыс. человек.
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Личный счет , Общество , Социология
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