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Тарифы ЖКХ в 2019-м вырастут дважды 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Тарифы ЖКХ вырастут в 2019 году два раза и это хорошо, заявила «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
«В первую очередь для ресурсоснабжающих организаций», — уточнила она.
Ранее тарифы на жилищно-коммунальные услуги росли в стране один раз, в июле, на размер инфляции. В нынешнем году они вырастут дважды, с 1 января и с 1 июля, однако средний размер их роста останется прежним — ориентированным на инфляцию.
В январе плата за услуги ЖКХ вырастет на 1,7%, в июле — на 2,4%. При этом, как отметила Разворотнева, в некоторых регионах России тарифы могут вырасти сильнее, так как правительство определяет предельный рост в каждом из них отдельно.
Например, в Москве и Санкт-Петербурге в последние годы они росли опережающими темпами, а на Кавказе — наоборот. Кроме того, с 1 января в платежках россиян появится новая графа — «Вывоз мусора».
По словам Светланы Разворотневой, двухэтапный рост тарифов хорош для ресурсоснабжающих организаций — поможет им избежать кассового разрыва в связи с ростом ставки налога на добавленную стоимость.
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Личный счет , "Российская газета"
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