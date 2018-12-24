Тарифы ЖКХ в 2019-м вырастут дважды

Тарифы ЖКХ вырастут в 2019 году два раза и это хорошо, заявила Российской газете » исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

«В первую очередь для ресурсоснабжающих организаций», — уточнила она.

Ранее тарифы на жилищно-коммунальные услуги росли в стране один раз, в июле, на размер инфляции. В нынешнем году они вырастут дважды, с 1 января и с 1 июля, однако средний размер их роста останется прежним — ориентированным на инфляцию.

В январе плата за услуги ЖКХ вырастет на 1,7%, в июле — на 2,4%. При этом, как отметила Разворотнева, в некоторых регионах России тарифы могут вырасти сильнее, так как правительство определяет предельный рост в каждом из них отдельно.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге в последние годы они росли опережающими темпами, а на Кавказе — наоборот. Кроме того, с 1 января в платежках россиян появится новая графа — «Вывоз мусора».

По словам Светланы Разворотневой, двухэтапный рост тарифов хорош для ресурсоснабжающих организаций — поможет им избежать кассового разрыва в связи с ростом ставки налога на добавленную стоимость.