Названы регионы, в которых жители больше всего задолжали банкам

Последние два года темпы прироста розничных кредитов значительно увеличились, в то время как зарплаты растут гораздо слабее, и наблюдаемая сейчас динамика ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян. Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости , наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России в Республике Калмыкия, наименее — в Республике Крым.

Для оценки кредитной нагрузки в региональном разрезе по заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг по данным Центробанка РФ Росстата составило рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения — отношения банковской задолженности к годовому доходу. Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя. Среднегодовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года), задолженность по банковским кредитам оценивалась на 1 ноября 2018 года.

В последние годы розничное кредитование являлось одним из флагманов рынка банковских услуг в России. Очень быстро растут такие виды кредитования как ипотека и автокредиты, однако в последние два года темпы прироста розничных кредитов значительно увеличились, в то время как зарплаты растут гораздо слабее. В конечном итоге, наблюдаемая сейчас динамика ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян.

Согласно данным Центробанка РФ, объем кредитов населения на балансах банков по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 14,4 триллиона рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее. При этом рост заработной платы в среднем в последний год был на уровне 10%. По оценкам РИА Рейтинг, за последние 12 месяцев кредитная нагрузка на каждого работающего жителя России выросла на 36 тысяч рублей и составила 199 тысяч рублей на 1 ноября текущего года.

Меньше кредитов на юге

В целом результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что закредитованность населения в регионах очень неоднородна. Отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате варьируется от 11% до 83%, а средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45%.

Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым, второе — Севастополь, у которых отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1% соответственно. В этих регионах невысокий уровень закредитованности связан с тем, что, во-первых, эти регионы вошли в состав России относительно недавно, и население не успело еще набрать значительного объема кредитов. Во-вторых, многие крупные банки не работают на территории полуострова, поэтому предложение банковских услуг там ограничено.

Замыкает первую тройку Республика Ингушетия с показателем 11,9%. На четвертом месте находится Республика Дагестан, где 18%, на пятом — Чеченская Республика с 19,9%. В первую десятку также входят: Чукотский автономный округ, Москва, Камчатский край, Сахалинская область и Магаданская область. Значение показателя закредитованности у этих регионов находится в диапазоне от 20,5% (Чукотский автономный округ), до 29,7% (Магаданская область).

Значительный уровень закредитованности наблюдался в Республиках Калмыкия, Адыгея, Чувашии, Курганской области и Республике Тыва. При этом Республика Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом. Закредитованность в этом регионе составляет 83%, а у второго региона с конца в рейтинге, Республике Адыгея, — 69%. Замыкающая пятерку аутсайдеров Республика Тыва имеет соотношение средней годовой зарплаты и среднего долга 67%. Еще у восьми регионов доля закредитованности выше 60%, это достаточно высокий показатель.

Лидеры по кредитам на севере

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В частности, лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности на одного работающего составил 403, 361 и 329 тысяч рублей соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов на одного работающего Тюменская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного работающего составила 300 тысяч рублей.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного работающего жителя также попали: Магаданская область, Московская область, Республика Коми, Республика Тыва и Сахалинская область. При этом объем кредитов на одного работающего у этих регионов варьировался не очень сильно от 299 до 258 тысяч рублей.

Наименьшая кредитная нагрузка на одного работающего в абсолютном выражении наблюдается в южных регионах. В частности, в Республике Ингушетия объем выданных банковских кредитов на одного работающего составляет всего 31 тысячу рублей, что почти в 14 раз меньше, чем в Ямало-Hенецком автономном округе. Второе и третье места у Республики Крым и Севастополя, где на одного работающего приходится 32 и 35 тысяч рублей кредитов. И еще в двух регионах объем кредитов банков на работающего находится у уровня 50 тысяч рублей.

Быстрый рост долгов

По абсолютному приросту кредитной нагрузки на одного работающего лидируют также северные регионы. Наибольший прирост кредитной нагрузки наблюдался в Республике Саха (Якутия), за год она выросла сразу на 69 тысяч рублей. На втором и третьем местах по динамике роста кредитов Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, прирост на одного работающего у которых составил 64 и 61 тысячу рублей. В целом же прирост более 50 тысяч рублей наблюдался у 10 регионов, из которых шесть являются лидерами по объему задолженности на одного работающего.

Наименьший прирост банковских долгов населения отмечается в регионах с наименьшей закредитованностью, которые уже упоминались ранее. При этом единственное исключение — это Республика Бурятия, которая по соотношению долгов и зарплат находится на 33 месте, а за последний год средний долг здесь вырос лишь на 15 тысяч рублей (7-й результат).

В целом можно сказать, что банки охотнее дают, а заемщики охотнее берут банковские кредиты в регионах, где и так уже объем долга достаточно высок. Безусловно, тут играет роль позитивная кредитная история, а уровень закредитованности либо не принимается в расчет, либо оценивается как невысокий.

Примечательно, что во всех 85 регионах России на годовом временном интервале наблюдался рост кредитной нагрузки на одного работающего. Если текущий темп роста кредитования сохранится, то уже через два года средняя задолженность увеличится еще на 100 тысяч рублей, а за семь лет она должна вырасти примерно в четыре раза.