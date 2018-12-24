Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.90
$
68.80
98.50
78.55
Прогноз
24.12 – 31.12
$
67.00
75.70
Индексы и котировки Brent
53.50
+0.00 Золото
1258.37
+0.21 РТС
1077.17
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1380
+0.0025
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

Магазины могут лишиться права выпускать подарочные сертификаты 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
В Федеральной антимонопольной службе и Росфинмониторинге уже получили и изучают предложение специалистов Национальной платежной системы (НПА) заняться регулированием оборота пластиковых подарочных карт, которые выпускают сотни, если не тысячи торговых предприятий страны.
В НПА, как выяснилось, опасаются, что с помощью таких сертификатов злоумышленники смогут отмывать деньги. Более того, в организации выражают уверенность в том, что по факту, карты уже стали платежным средством.
В Госдуме предложили отдавать «ненужные» новогодние подарки нуждающимся семьямДля этого может появиться специализированный центр сбора. Выход предлагается следующий: ритейлеры могут начать выпуск подарочных карт вместе с банками. Ну, или, как альтернатива, разработчики проекта предлагают покупателям делать предоплату в магазине, после этого сертификатом сможет воспользоваться исключительно он сам.
Сами же продавцы, соглашаясь, что подарочные карты могут стать средством мошенничества, все же «на ура» эту идею не восприняли. По их мнению, регулирование приведет исключительно к тому, что у покупателей не будет привычного уже и весьма удобного способа поздравления родных, близких или коллег. А после запрета на передачи карт третьим лицам, сертификаты вовсе потеряют свое предназначение, пишут «Известия».
Teleprogramma.pro: последние новости
Нетиевский считает, что руководители «Уральских пельменей» работают по рейдерским схемам Муцениеце и Прилучный продают квартиру и огромный коттедж в Подмосковье Американка сорвала куш в лотерее из-за плохой погоды
Комментарии
Личный счет , Госдума , Росфинмониторинг , ФАС , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские пенсионеры задолжали банкам 400 млрд рублей9
Почему падает нефть, и чем это нам всем грозит
Россияне попали в список самых удачливых миллиардеров4
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»101
«Северный поток-2» начали строить в Финляндии10
Видео
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика Статьи
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки Статьи
03:39
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Рынки
00:59
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги
Компании Статьи
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение