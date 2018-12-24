Магазины могут лишиться права выпускать подарочные сертификаты

Федеральной антимонопольной службе и Росфинмониторинге уже получили и изучают предложение специалистов Национальной платежной системы (НПА) заняться регулированием оборота пластиковых подарочных карт, которые выпускают сотни, если не тысячи торговых предприятий страны.

В НПА, как выяснилось, опасаются, что с помощью таких сертификатов злоумышленники смогут отмывать деньги. Более того, в организации выражают уверенность в том, что по факту, карты уже стали платежным средством.

Госдуме предложили отдавать «ненужные» новогодние подарки нуждающимся семьямДля этого может появиться специализированный центр сбора. Выход предлагается следующий: ритейлеры могут начать выпуск подарочных карт вместе с банками. Ну, или, как альтернатива, разработчики проекта предлагают покупателям делать предоплату в магазине, после этого сертификатом сможет воспользоваться исключительно он сам.