Россияне продолжают настойчиво залезать в долги. За 11 месяцев 2018 года они набрали 33,47 млн кредитов (плюс 18% к аналогичному периоду 2017-го) на общую сумму 7,67 трлн. рублей (рост на 48%). В ноябре банки выдали физическим лицам 3,30 млн новых кредитов на общую сумму свыше 813,67 млрд рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года количество выданных кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33%, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Растут все
Основные драйверы роста розничного кредитования в 2018 году — ипотека и кредиты наличными. При этом во всех сегментах рост идет, прежде всего, за счет увеличения среднего чека по новым кредитам, а не за счет количества, обращает внимание и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.
Лидером по темпам роста объемов кредитования в ноябре стал сегмент кредитов наличными — их общее число увеличилось на 18% (1,34 млн), объемы — на 51% (382,21 млрд рублей), а средний чек — на 28%: с 223 до 286 тысяч рублей.
По словам эксперта, сегмент «налички» растет, прежде всего, за счет крупных займов (от 100 тысяч рублей). Такая тенденция обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, от размера кредита зависит уровень ставки — чем больше первый, тем ниже вторая. Кроме того, банки стали менее склонны к риску и более тщательно оценивают заемщиков, чаще отказывают просителям «с улицы», но охотнее дают крупные суммы проверенным клиентам с высоким уровнем дохода.
В то же время сами заемщики активнее идут в банки, пользуясь периодом сниженных ставок для реализации отложенного спроса. Новости о возможном повышении ставок вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ лишь подогревают их аппетит.
Высокие темпы роста продолжает показывать ипотечное кредитование: плюс 9% по количеству (123,83 тысячи) и плюс 23% по объемам (более 266,14 млрд рублей). Средний чек за год прибавил 13%: с 1,91 до 2,15 млн рублей. С января по ноябрь количество новых жилищных кредитов выросло на 40%, объемы на 53%. Правда, темпы роста ипотеки к концу года замедлились, отмечают в ОКБ: если в первом полугодии эти кредиты росли на 50−60%, то сейчас цифры скромнее.
Это связано с тем, что банки начали наращивать ипотечное кредитование в четвертом квартале 2017 года после снижения ключевой ставки, поясняет Мясников. Поэтому чем ближе к концу года, тем ниже темпы, но в абсолютных значениях пока ни банки, ни заемщики оборотов не сбавляют, добавляет он.
Количество новых кредитных карт увеличилось на 7% (выдано 1,11 млн штук), а общая сумма одобренных лимитов — на 19% (81,26 млрд рублей). Средний лимит по кредитке вырос на 11%: с 66 до 73 тысяч рублей.
Автокредитов было выдано на 11% больше, чем годом ранее — 51,47 тысяч на 45 млрд рублей (плюс 21%). Средняя сумма выросла на 9%: с 785 до 857 тысяч рублей. По мнению ОКБ, заёмщики стали либо брать более крупные суммы кредитов с меньшим первоначальным взносом, либо покупать более дорогие автомобили. Также граждане спешат приобрести «железного коня», опасаясь повышения цен в 2019 году из-за роста НДС.
Единственным сегментом, где наблюдается отрицательная динамика, остается POS-кредитование (в местах продаж). Количество новых кредитов «на чайники» снизилось на 6% — до 667,53 тысяч, а объемы выдач на 2% по сравнению с прошлым годом — до 24,85 млрд рублей. Однако средний чек вырос на 5%: с 35 до 37 тыс. рублей.
Это обусловлено с одной стороны мерами Банка России по снижению кредитования высокорисковых заемщиков, с другой стороны эти клиенты постепенно перетекают в сегмент кредитных карт и карт рассрочки.
В ОКБ ожидают, что тенденция роста кредитования сохранится до конца года, так как четвертый квартал традиционно является наиболее «высоким» периодом из-за сезонного повышения потребительской активности населения перед праздниками, а также стимуляции спроса со стороны банков.
Угроза или подспорье?
Частное кредитование растёт потому, что банки по определению не могут существовать без ссудного процента, полагает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Однако спрос на кредитный продукт со стороны бизнеса сейчас вялый из-за низкого экономического роста и сужающейся операционной маржи, отмечает он: у компаний просто нет стимула к расширению производства в России. Поэтому кредитные учреждения обратили взоры на простых граждан, которые на фоне стагнации их доходов и падения покупательской способности из-за девальвации рубля увидели в банковских займах источник «сведения концов с концами».
По словам эксперта, картина эта медленно вызревала в 2017—2018 годах на фоне относительной стабилизации экономической ситуации. Высокие цены на нефть и временное укрепление рубля оживили спрос и активизировали реализацию отложенных расходов на первоочередные непродовольственные нужды. Появилась надежда на выход России из кризиса после событий 2014 года и на то, что личные доходы на этом фоне тоже начнут расти, и люди постепенно, за несколько лет, выплатят свои долги банкам.
«Но в ситуации, когда около трети россиян считаются бедными и не зарабатывают достаточно средств даже для покупки некоторых продуктовых товаров и осуществления обязательных платежей (услуги ЖКХ, налоги), «кредитная гонка» почти наверняка закончится, в лучшем случае, падением ликвидности российских банков, а в худшем — банковским кризисом в стиле Гута-Банк-2004», — предупреждает аналитик.
Он также считает, что ЦБ, похоже, немного упустил ситуацию из-под контроля, и сейчас большая доля так называемых необеспеченных (беззалоговых) банковских кредитов используется населением вовсе не для новых покупок или ремонта квартир, а для рефинансирования и погашения прежних долгов. И это тоже необходимо принимать в расчёт и подходить к вопросу уменьшения долговой нагрузки россиян комплексно и крайне осмотрительно.
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в свою очередь, уверяет, что рефинансирование занимает не самую заметную часть новых займов, и рост кредитования происходит в основном не из-за них.
«Сравнительно невысокие всё ещё процентные ставки, даже после двух мини-повышений от ЦБ, лёгкость одобрения кредитов банками, и население, бизнес стали смелее — вот главные причины», — полагает он.
Рост кредитования пока не является проблемой, добавляет эксперт. По его словам, тренд падения доходов к концу года остановился, статистика показывает либо минимальный рост реальных доходов в пределах десятых долей процента, либо нулевые показатели, в зависимости от методики подсчёта.
«В данных условиях рост кредитования критичным не выглядит. Наоборот, кредитование отчасти подхлестнёт спрос в потребительском сегменте, поможет ритейлерам. И это нормально, что люди не хотят откладывать жизнь на потом. Главное — знать в этом меру», — заключает аналитик.