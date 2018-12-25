Кредитное рабство: россияне продолжают влезать в невозвратные долги

Россияне продолжают настойчиво залезать в долги. За 11 месяцев 2018 года они набрали 33,47 млн кредитов (плюс 18% к аналогичному периоду 2017-го) на общую сумму 7,67 трлн. рублей (рост на 48%). В ноябре банки выдали физическим лицам 3,30 млн новых кредитов на общую сумму свыше 813,67 млрд рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года количество выданных кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33%, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Растут все

Основные драйверы роста розничного кредитования в 2018 году — ипотека и кредиты наличными. При этом во всех сегментах рост идет, прежде всего, за счет увеличения среднего чека по новым кредитам, а не за счет количества, обращает внимание и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в ноябре стал сегмент кредитов наличными — их общее число увеличилось на 18% (1,34 млн), объемы — на 51% (382,21 млрд рублей), а средний чек — на 28%: с 223 до 286 тысяч рублей.

По словам эксперта, сегмент «налички» растет, прежде всего, за счет крупных займов (от 100 тысяч рублей). Такая тенденция обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, от размера кредита зависит уровень ставки — чем больше первый, тем ниже вторая. Кроме того, банки стали менее склонны к риску и более тщательно оценивают заемщиков, чаще отказывают просителям «с улицы», но охотнее дают крупные суммы проверенным клиентам с высоким уровнем дохода.

В то же время сами заемщики активнее идут в банки, пользуясь периодом сниженных ставок для реализации отложенного спроса. Новости о возможном повышении ставок вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ лишь подогревают их аппетит.

Высокие темпы роста продолжает показывать ипотечное кредитование: плюс 9% по количеству (123,83 тысячи) и плюс 23% по объемам (более 266,14 млрд рублей). Средний чек за год прибавил 13%: с 1,91 до 2,15 млн рублей. С января по ноябрь количество новых жилищных кредитов выросло на 40%, объемы на 53%. Правда, темпы роста ипотеки к концу года замедлились, отмечают в ОКБ: если в первом полугодии эти кредиты росли на 50−60%, то сейчас цифры скромнее.

Это связано с тем, что банки начали наращивать ипотечное кредитование в четвертом квартале 2017 года после снижения ключевой ставки, поясняет Мясников. Поэтому чем ближе к концу года, тем ниже темпы, но в абсолютных значениях пока ни банки, ни заемщики оборотов не сбавляют, добавляет он.

Количество новых кредитных карт увеличилось на 7% (выдано 1,11 млн штук), а общая сумма одобренных лимитов — на 19% (81,26 млрд рублей). Средний лимит по кредитке вырос на 11%: с 66 до 73 тысяч рублей.

Автокредитов было выдано на 11% больше, чем годом ранее — 51,47 тысяч на 45 млрд рублей (плюс 21%). Средняя сумма выросла на 9%: с 785 до 857 тысяч рублей. По мнению ОКБ, заёмщики стали либо брать более крупные суммы кредитов с меньшим первоначальным взносом, либо покупать более дорогие автомобили. Также граждане спешат приобрести «железного коня», опасаясь повышения цен в 2019 году из-за роста НДС.

Единственным сегментом, где наблюдается отрицательная динамика, остается POS-кредитование (в местах продаж). Количество новых кредитов «на чайники» снизилось на 6% — до 667,53 тысяч, а объемы выдач на 2% по сравнению с прошлым годом — до 24,85 млрд рублей. Однако средний чек вырос на 5%: с 35 до 37 тыс. рублей.

Это обусловлено с одной стороны мерами Банка России по снижению кредитования высокорисковых заемщиков, с другой стороны эти клиенты постепенно перетекают в сегмент кредитных карт и карт рассрочки.

В ОКБ ожидают, что тенденция роста кредитования сохранится до конца года, так как четвертый квартал традиционно является наиболее «высоким» периодом из-за сезонного повышения потребительской активности населения перед праздниками, а также стимуляции спроса со стороны банков.

Угроза или подспорье?

Частное кредитование растёт потому, что банки по определению не могут существовать без ссудного процента, полагает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . Однако спрос на кредитный продукт со стороны бизнеса сейчас вялый из-за низкого экономического роста и сужающейся операционной маржи, отмечает он: у компаний просто нет стимула к расширению производства в России. Поэтому кредитные учреждения обратили взоры на простых граждан, которые на фоне стагнации их доходов и падения покупательской способности из-за девальвации рубля увидели в банковских займах источник «сведения концов с концами».

По словам эксперта, картина эта медленно вызревала в 2017—2018 годах на фоне относительной стабилизации экономической ситуации. Высокие цены на нефть и временное укрепление рубля оживили спрос и активизировали реализацию отложенных расходов на первоочередные непродовольственные нужды. Появилась надежда на выход России из кризиса после событий 2014 года и на то, что личные доходы на этом фоне тоже начнут расти, и люди постепенно, за несколько лет, выплатят свои долги банкам.

«Но в ситуации, когда около трети россиян считаются бедными и не зарабатывают достаточно средств даже для покупки некоторых продуктовых товаров и осуществления обязательных платежей (услуги ЖКХ, налоги), «кредитная гонка» почти наверняка закончится, в лучшем случае, падением ликвидности российских банков, а в худшем — банковским кризисом в стиле Гута-Банк-2004», — предупреждает аналитик.

Он также считает, что ЦБ, похоже, немного упустил ситуацию из-под контроля, и сейчас большая доля так называемых необеспеченных (беззалоговых) банковских кредитов используется населением вовсе не для новых покупок или ремонта квартир, а для рефинансирования и погашения прежних долгов. И это тоже необходимо принимать в расчёт и подходить к вопросу уменьшения долговой нагрузки россиян комплексно и крайне осмотрительно.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в свою очередь, уверяет, что рефинансирование занимает не самую заметную часть новых займов, и рост кредитования происходит в основном не из-за них.

«Сравнительно невысокие всё ещё процентные ставки, даже после двух мини-повышений от ЦБ, лёгкость одобрения кредитов банками, и население, бизнес стали смелее — вот главные причины», — полагает он.

Рост кредитования пока не является проблемой, добавляет эксперт. По его словам, тренд падения доходов к концу года остановился, статистика показывает либо минимальный рост реальных доходов в пределах десятых долей процента, либо нулевые показатели, в зависимости от методики подсчёта.