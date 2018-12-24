В Сети предложили, как обойти запрет Путина

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Табло с курсами валют могут превратиться в «термометры» 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Запрещенные в России уличные табло с курсами валют могут быть переоборудованы в «термометры». Такую теорию высказал участник «Группы банки и финансы Facebook» в фейсбуке.
Еще в феврале на сайте Центрального банка России был опубликован проект указания о внесении изменений в инструкцию регулятора «О порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой».
Согласно его тексту, размещение информации о курсах валют за пределами помещений, в том числе на электронных табло, будет запрещено. Свою идею в ЦБ объяснили борьбой с незаконными обменными пунктами, которым принадлежит немалая часть таких табло.
Facebook
18 декабря запрет одобрил президент России Владимир Путин. По мнению пользователя «Группы банки и финансы Facebook» Шамиля Кашафетдинова, вскоре уже установленным электронным табло с курсами доллара и евро могут найти новое применение.
Согласно версии молодого человека, после вступления закона в силу табло станут информировать о температуре в США и Европе по Фаренгейту.
«Ночью в США — 67,59, днем — 69,59», — привел он пример.
Комментарии88
Личный счет , Видео , Владимир Путин , Центральный банк России
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