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Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря 

Российская Газета + ещё 1 17 минут назад
Пенсионеры, которым пенсии приходят в первых числах каждого месяца, смогут досрочно получить январские выплаты.
Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России, доставка пенсий через кредитные организации начнется с 28-29 декабря. Банки в новогодние каникулы, как правило, не работают, поэтому заранее произведут все зачисления. Правда, если какие-то отделения банков все-таки будут открыты в праздничные дни, в них можно будет снять пенсионные зачисления.
Таким образом, через банки будут зачислены пенсии людям, которым их выплата назначена в период с 1 по 8 число каждого месяца. Ведь именно 8 января 2019 года — последний день новогодних каникул, а 9-го января все уже выйдут на работу.
При этом, как подчеркнули в Пенсионном фонде России, доставка пенсий через почту будет проходить, начиная с 3 января. Но в каждом регионе возможны свои нюансы, поэтому нужно уточнять график доставки январских пенсий в тех организациях, через которые они приходят.
Напомним, пенсии в России можно получить тремя способами:
1. Через "Почту России". Деньги приносят на дом или их можно получить самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства.
2. Через банк получают пенсию в кассе отделения банка или по банковской карте. Банк зачисляет пенсию на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления.
3. Через организацию, занимающуюся доставкой пенсии. Можно получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций в регионе есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.
Российская Газета: последние новости
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Комментарии3
Личный счет , Видео , Почта России , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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