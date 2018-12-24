Россияне скупают красную икру

В декабре в России на 76% выросли продажи красной икры, в ноябре прирост составил 20%. Об этом говорят данные ОФД (оператор фискальных данных) «Такском», предоставленные News.ru в эксклюзивном порядке. К икорному буму прибавилось снижение цены на деликатес в целом по стране благодаря высокому улову в этом году. Впрочем, если присмотреться не к цифрам, а к некоторым сопутствующим обстоятельствам, всё не так однозначно и радужно, как может показаться.

Судя по статистике ОФД «Такском», больше всего повезло гурманам из Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Томска — в этих городах цена упала почти на 30%. И лишь столичные магазины упорно не желают снижать стоимость красной икры. Между тем, речь идёт лишь об икре горбуши, тогда как стоимость икры других видов лососевых — нерки, кижуча, чавычи и кеты — упала незначительно.

Красная рыба тоже стала доступнее

Впервые информация о рекордном общем вылове тихоокеанских лососей (более 660 тысяч т вместо запланированных 500 тысяч т) появилась ещё в октябре. В первой декаде этого месяца цены на икру горбуши достигли пика своего падения и остановились на отметке 2400−2500 рублей за кг (год назад её продавали от 4800 до 5200 рублей за кг). Фактически, это максимальное зафиксированное снижение цены на продукты питания в России, пояснила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. По её данным, подешевела и красная рыба: оптовая цена на горбушу в ДФО составляет сейчас 100 рублей за кг, тогда как в прошлом году — 155 рублей за кг.

Такие демократичные цены продержатся до марта 2019 года, утверждает Кирова. Следующей осенью, прогнозирует она, ситуация изменится: вылов тихоокеанских лососей в нечётные годы существенно ниже, чем в чётные. По словам эксперта, радует то, что впервые за 20 с лишним лет Россия сможет выполнить рекомендованную норму Минздрава по годовому потреблению рыбы на душу населения, которое составляет у нас 22 кг.

Есть и сомневающиеся

Между тем, некоторые коллеги Кировой уверяют: особо радоваться не стоит. Рыбозаводам нужно освободить холодильники под более дорогую рыбу и, соответственно, икру, пояснил председатель совета директоров группы компаний «Демиург», директор рыборазводного предприятия № 1 Александр Ходос. Не верит он и в повсеместное падение цен на икру.

«Я не вижу и не наблюдаю на рынке какого-то тотального или сильного снижения цен на красную икру. На сегодняшний момент оптовая цена, причём это оптовая цена значит, что это не фасованная икра, то есть она в больших ёмкостях по 25 кг, самое минимальное, что мне удалось найти, — это около 2 тысяч рублей за кг. Не могу сказать, что это очень низкая цена», — говорит Ходос.

Речь идёт об оптовой цене, именно её подразумевает Росрыболовство , рапортуя о подешевевшей красной икре, отмечает также глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев . По его личным наблюдениям, розничная цена в московских магазинах не изменилась, и этим «очень талантливо воспользовались жулики, которые выбросили на рынок огромное количество фальсификата».

«И мы сейчас видим повсеместно эти заманчивые предложения «пять банок красной икры по тысяче рублей» или что-то в этом роде», — рассказывает Савельев.

«Всегда найдутся легковерные люди»

По словам Председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, ему непонятно, что в реальности происходит на икорном рынке, и откуда идёт информация о массовом падении цен.

«По-моему, вообще ничего не произошло. Понятно, что заявлять о каких-то достижениях — в интересах курирующих рыбную промышленность чиновников. Им нужно стимулировать спрос. Всегда найдутся легковерные люди, которые посмотрят новостную телевизионную программу, побегут в магазин и возьмут 200 граммов икры», — говорит в комментарии для News.ru Янин.

Тем, кто настроен купить красной икры в больших количествах, эксперт советует не торопиться, а дождаться января-февраля. По его словам, нынешний рекордный вылов лососей не означает автоматически, что цены упали.