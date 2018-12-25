«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»

Продуктовая корзина для празднования Нового года обойдется российской семье из четырех человек в 6253 рубля (это на 1,6 процента больше, чем годом ранее). Однако далеко не все россияне накроют стол так роскошно. Для многих эта сумма — двухмесячный бюджет на еду. Читатели «Ленты.ру» , вынужденные существовать и даже растить детей на прожиточный минимум, раскрыли секреты выживания и описали детали своего ежедневного рациона.

«Хлеб вообще не покупаю»

Работаю сторожем. Зарплата — шесть тысяч рублей, плюс получаю 400 рублей за охрану «левой» грузовой машины, паркующейся на территории охраняемой мной строительной базы. Я, понятное дело, не транжира, мне хватает на еду в месяц 600-800 рублей, остальные деньги, в основном, уходят на оплату жилищных услуг и других нужд (например, 500 рублей на проезд до работы и обратно). Вот, к примеру, на днях сторожа решили скидываться по 100 рублей на покупку мослов (костей — прим. «Ленты.ру») для нашей сторожевой собаки. Пришлось стольник отдать. Питаюсь один-два раза в день.

Из одежды у меня две куртки: одна — зимняя, купленная в 1998 году, а вторая — демисезонная, приобретенная в 2004-м; «всесезонные» ботинки, купленные в 2014 году, и зимние, «родом» из прошлого года. Также имеются две пары джинсов 2010 года, и рубашки, по-моему, того же времени закупки. Трусы не помню какого «возраста», наверное, им лет пять. В общем, пока еще не протерлись.

В целях максимально разумного распределения ресурсов выбрал наиболее «эффективные» продукты. Покупаю их не килограммами, а поштучно или граммами (конечно, если есть такая возможность): важно, чтобы деньги, вложенные в продукты, не залеживались. Мало ли, как могут поменяться обстоятельства. Изредка покупаю молоко (около 40 рублей за литр): принимаю по полстакана в день. При каждом приеме пищи съедаю еще и одну свежую зеленую редьку (40-50 рублей за килограмм). Покупаю за раз две-три редьки.

Вариант № 1: вареная капуста с томатным соусом, морковью, укропом, луком, солью.

Вариант № 2: овсянка с подливкой из куриного рагу. Овсянка — самая дешевая из круп: около 20 рублей за килограмм. А рагу — это куриные спинки, почти очищенные от мяса, в среднем, около 50 рублей за килограмм. Покупаю граммов 300. В подливку для вкуса добавляю томатный соус, морковь, укроп, соль.

«Десерт»: чай с сахаром (на одном из мини-рынков нашел развесной — по 40 рублей за килограмм, покупаю по 200 граммов).

Иногда для разнообразия покупаю макаронные изделия. Но получается дороговато, исходя из стоимости за единицу питательности и сытости. Хлеб вообще не покупаю. Совсем редко беру рыбу путассу — она самая дешевая относительно других пород рыб: 70 рублей за килограмм. За раз съедаю кусочек весом около 60 граммов.

Вообще, кто «высасывает из пальца» всякие законы, должен тестировать их в первую очередь на себе. Я на себе уже испытал. Раз уж всякие деятели-дилетанты придумывают законы, то почему бы и мне не изобрести аналогичные?! Например, уволить депутата Госдумы Сергея Вострецова , предложившего ввести налог для самозанятых; изъять все его накопления и имущество в пользу безработных, а самого отправить неофициально работать сторожем! Думаю, он прям-таки обязан остаться довольным действием придуманной им же системы штрафов!

«Говядину не ел уже лет пять»

Владимир Пасхин

Обидно за пенсионеров очень, но еще обиднее, когда человек, работающий на производстве, получает нищенскую зарплату. Я из Вологды, имею высшее образование. Стаж работы на железнодорожном предприятии — 25 лет. Моя зарплата составляет 25 тысяч рублей, это с ночными дежурствами — мне повезло. Жена зарабатывает 12 тысяч рублей.

У нас двое детей, старший сын учится в институте в Питере, получает стипендию 3 тысячи рублей, младший — в техникуме платно. Коммунальные платежи — 7 тысяч рублей, оплата учебы — 5 тысяч рублей, проезд в транспорте — по тысяче рублей за каждого, плюс иногда нужно купить одежду. На еду остается в лучшем случае четыре тысячи рублей. Отсюда проблемы со здоровьем: зубов уже не осталось, да и зачем они нужны… Приходится хвататься за любую подработку, халтуру, чтобы как-то свести концы с концами.

Завтрак: чай (если повезет — кофе по акции: 69 рублей за 100 граммов) с кусочком батона (18 рублей за батон — хватает на два-три дня).

Обед: суп, чаще овощной, иногда с куриными костями (суповой набор — 60 рублей за килограмм) плюс кусок черного хлеба.

Ужин: картошка жареная или пюре с соленым огурцом или овощным салатом. Иногда макароны, рис, греча с сосисками (сомнительного качества — 90 рублей за 400 граммов). Реже — курица (по акции —200 рублей за килограмм), свинина (нужно найти по акции — 200 рублей за килограмм). Говядину не ел уже лет пять.

«Десерт»: чай с сушками (цена по акции — 25 рублей за 300 граммов).

Хотел бы отметить, что это рацион человека, который работает физически, а не сидит в кабинете, в тепле, под кондиционером. Не написал про стоимость овощей: у нас есть небольшая дача (на три семьи), где все лето не разгибая спины на ней работаешь. В результате что-то выращиваем сами, делаем заготовки на зиму. Если год удачный, картошки на всю зиму хватает, плюс морковка, свекла — за счет этого и выживаем. Если все купить — до пенсии точно не дотянуть.

Я не жалуюсь, многие еще хуже живут. Помогаем друг другу чем можем. Обидно, конечно, что в такой богатой стране столько нищих и столько миллиардеров. Спасибо правительству, что хоть дачи и урожай с них не обложили большими налогами. Но и проезд на дачу съедает приличную сумму.

«На мясо денег нет»

Я живу в маленьком городе Сланцы Ленинградской области. У нас ужасающая потребность в занятости: мне 47 лет, второй год не найти работу. Здоровье таково, что не всякую работу осилю. Пособие по безработице — 850 рублей. Подскажите, как на эти деньги выжить? Хочется все-таки дожить до пенсии.

Макароны дешевые — 10-11 рублей (единица веса не указана). Хлопья овсяные — 15 рублей (единица веса не указана). Масло растительное — 58 рублей за литр.

И так каждый день. На мясо и колбасу денег нет.

«Решила не сдаваться»

Алена Потапова (фамилия изменена)

Мне 53 года, я живу в Санкт-Петербурге. Уже три года — на десять тысяч рублей в месяц, включая расходы на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и электроэнергии (расходы ЖКХ в холодное время года доходят до 7 тысяч рублей). Еще тысяча уходит на лекарства, транспорт, мелкие хозяйственные предметы, товары личной гигиены и ухода за собой.

Выжить на три тысячи рублей в месяц можно, но о полноценном сбалансированном питании речи не идет: овощи и фрукты втискивать в этот бюджет сложно. Также пришлось отказаться от чая, кофе и какао, сладостей и выпечки, без которых раньше ни одна моя покупка не обходилась. Хлеб я тоже не покупаю — пеку сама, полезный, без дрожжей, на собственной закваске. Никаких кетчупов и прочих готовых соусов. Раньше мне частенько приходилось выбрасывать проросший лук и испортившуюся морковь, теперь я их шинкую и замораживаю, раскладывая порциями для одной готовки в маленькие пакеты. Пачку сливочного масла покупаю на полтора месяца и использую очень экономно. Изредка удается купить со скидкой замороженную рыбу и индейку, а три раза в год — немного сыра. Красное мясо за все три года купила раза четыре (один раз — говядину и три раза — свинину). Также один раз смогла купить баклажаны со скидкой.

Завтрак: йогурт (делаю сама в кастрюльке, литр йогурта обходится по цене литра молока — 40 рублей). Он заменяет мне целый ассортимент кисло-молочных продуктов.

Обед: курица в соусе и макароны или крупы. Одной тушки (200-250 рублей) хватает на три недели (я трижды готовлю из нее еду — каждый раз на неделю). Литр отличного соуса получается из одной банки томатной пасты (24 рубля за 380 граммов), далее он разливается в ошпаренные кипятком банки и после остывания хранится в холодильнике.

«Десерт»: периодически — яблоки и бананы.

Часто приходится выбрасывать недоброкачественные продукты, что больно бьет по моему скромному бюджету, но вернуть их в магазин, как показывает практика, невозможно. Можно подать жалобу в Роспотребнадзор , чтобы они выехали с проверкой в магазин, но я сомневаюсь, что к их приезду на полках будут стоять те же самые продукты. Таким образом вопрос возврата денег за недоброкачественные продукты нерешаем.

Раньше я могла представить, как прожить на эту сумму неделю, а вот целый месяц — это казалось совершенно невозможным. Но в моей жизни произошла беда, и я решила не сдаваться, принять этот вызов и попытаться выжить. Похудела я за эти три года на пятнадцать килограммов.

«Дай бог, выживем»

Я живу с ребенком в глухой деревне. Муж работает в городе и получает 11 тысяч рублей. Работы нет, садика нет, перспективы нет. Как жить дальше? Мать мужа получает пенсию восемь тысяч рублей. Государство выплачивает 400 рублей на ребенка. Итого: 18 тысяч 400 рублей на всех. Я не работаю, потому что никакой работы нет. Одежду покупаем по возможности, хорошо что ребенку отдают вещи родственники. Услуги ЖКХ обходятся в четыре тысячи рублей. Закупаемся раз в месяц, обычно акционными продуктами.

Завтрак: каша.

Обед: суп на курином бульоне (курицу — ребенку), «макарошки» с майонезом и кетчупом.

«Десерт»: фрукты, йогурт, конфеты, печенье, сок — в среднем, по 60 рублей за килограмм.

Фрукты и мясо сами не едим, все полезное — ребенку. Так сейчас почти вся Россия живет. Дай бог, выживем, вырастим хорошего человека.

«Посадить их на мою зарплату, а лучше на зарплату жены!»

Я не алкоголик и не наркоман. Моя жена — тоже. Оба работаем. Моя зарплата — от тридцати до тридцати восьми тысяч рублей в месяц, жены — 15 тысяч рублей. У нас трое детей, и раньше мы жили вполне нормально. Но в связи с драконьими условиями денег стало не хватать. С моей зарплаты ФССП снимает 50 процентов в пользу алиментов и в пенсионный фонд, так как мой работодатель в прошлом не перечислял эти деньги. В течение года приставы мне считали выплаты по средней зарплате по России. Образовалась задолженность.

Меню

Алексей Чесноков

Мы не бегаем по администрациям, стараемся выжить сами. *** (осточертевшие — прим. «Ленты.ру») наши депутаты — из-за них нам приходится выживать. Посадить их на мою зарплату, а лучше на зарплату жены!

«С этого года полный кошмар»

Виктор Омельченко

Я пенсионер из села в Краснодарском крае, инвалид второй группы. Перенес в 2010 году обширный инфаркт, трое суток комы, операцию на сердце. Живу с аневризмой левого желудочка. Жена тоже тяжело больна: аллергик, гипертоник, мочекаменная болезнь. До болезни работал гражданским специалистом во ФСИНе с зарплатой 15-20 тысяч рублей. Моя пенсия — 11 600 рублей плюс по инвалидности — 2 600 рублей. Пенсия жены — 8 500 рублей. Отработала на одном месте 34 года, попала под сокращение в связи с ликвидацией предприятия.

Государство вынудило нас брать кредиты на лечение и жизнь в данных условиях. До этого года еще как-то выживали. С этого года полный кошмар: за электричество платили раньше 400-500 рублей, сейчас — 800-900 рублей, хлеб подорожал на 4 рубля, газ, бензин — на 10 рублей. А еще ЖКХ и лекарства — все автоматически подорожало. Пока НДС не трогали, хоть как-то сводили концы с концами. А сейчас жена не может оформить наследство после смерти родителей: вся пенсия уходит на кредиты.

Завтрак: крупы — 25 рублей за килограмм.

Обед: «макарошки» (45 рублей за килограмм) с овощами и маслом растительным (70 рублей за литр). Иногда гречка — 40-50 рублей за килограмм. Кусок хлеба — 29 рублей за батон.

Ужин: иногда пельмени — 160 рублей за килограмм.

Летом проще — мы сельские жители, овощи все сами выращиваем и можем на рынке что-нибудь продать. Чиновники там себе назначили зарплаты до миллиона и выше — нам бы хоть одну половину такой зарплаты, мы могли бы решить все свои проблемы на десять лет вперед. В одном, правда, спасибо, нашлись 13 300 рублей, недоначисленных мне пенсионным фондом с 2014 года. Неоднократно писал президенту, в Совет Федерации , но все мои письма отфутболивали в администрацию Краснодарского края. Получил много отписок от местных властей. А ответа на свой вопрос — как выжить? — не получил.

«Это уже не смешно»

Галина Михайловна

Мне 80 лет, живу одна и мне вполне хватает моей пенсии. Я не могу покупать дорогие вещи, но могу себе позволить иметь интернет, не иметь коммунальных долгов и особенно не ограничивать себя в еде. Я человек незлой и общительный. Но недавно я пришла в такую ярость, что мне захотелось бить, бить, бить полки магазина «Монетка» и лупить ни в чем не виноватых продавцов.

Я регулярно покупаю куриный рулет. Еще весной я с насмешкой отнеслась к уловке менеджеров, которые повесили желтые ценники (снижение цены) на рулет, который ранее стоил 149 рублей 90 копеек за килограмм, а новая цена была указана — 169 рублей 90 копеек, и при этом назывался большой процент скидки.

Но недавно этот фокус повторился, и это уже не смешно. Полки магазина пестрели желтыми ценниками: «массовое снижение»! А на моем любимом рулете указано, что цена его снижена с 209 рублей до 189 рублей 90 копеек. Но я-то еще накануне покупала его по 169 рублей 90 копеек! То же было и с остальными «скидками».

Обидно не то, что я реже буду покупать рулет, а то, что нас считают абсолютными идиотами. Мне очень понятна озлобленность и ненависть молодых людей, которые не видят для себя выхода из нищеты, но зато и в жизни, и на экране видят лоснящихся от довольства мажоров, оценивающих сверстников по стоимости айфона и автомобиля родителей. Они вокруг видят только ложь и несправедливость, а на экранах и в сетях либо разборки богачей, делящих квартиры при разводах или наследстве, либо откровения проституток. На кого равняться, кто может быть для молодежи образцом для подражания? Может быть кто-нибудь знает?

«Насобачился»

Мой стаж выживания на пособие по безработице — больше 25 лет. За два года до пенсии я косо посмотрел на начальника, который совмещал свою работу с хранителем документации: я инженер и запросил у него чертежи на продукцию для менеджера по продажам, которая требовала от меня физические замеры на выставочных образцах. И мы расстались «по соглашению» сторон (еще эту ситуацию называют «уволился по собственному желанию… начальника»).

После увольнения обязательно надо вставать на учет в службе занятости, в зависимости от стажа вам назначат пособие от 850 рублей до 4500 рублей. Мне родственники помогли дотянуть до пенсии. На пропитание не хватит, если нужно еще и за коммунальные платить. Если только на пропитание, то тоже не хватит.

Завтрак: крупа перловая с ложкой масла подсолнечного (крупа — 12-15 рублей за килограмм, масло рафинированное — 60 рублей за литр).

Обед: суп куриный (курица — 180-220 рублей за килограмм, свекла — 15 рублей за килограмм, лук репчатый — 12 рублей за килограмм, морковь — 16 рублей за килограмм, капуста свежая — 15 рублей за килограмм, картофель — 40 рублей за килограмм, иногда вместо курицы — кубики «Магги», «Галина Бланка» — 28 рублей за восемь кубиков) и хлеб (13 рублей за батон, по вкусу сильно уступает более дорогому). Готовлю по 2,5 литра — на пять дней. Порция супа обходится в среднем в 25 рублей. С такого супа не особенно насытишься, зато жидкая пища полезна.

Гарнир: гречка или рис дешевый (20-30 рублей за килограмм). Плюс «мексиканская смесь» своими руками (морковь, кукуруза, лук, горошек — баночка 16 рублей). Иногда пельмени (96 рублей за килограмм — на пять дней можно растянуть). Макароны по-флотски (40 рублей за килограмм и «мясные» полуфабрикаты — 60 рублей за килограмм).

Салат: свекольный (отварная свекла, соленый огурец, картофель отварной, чеснок, лук, соль, масло), «мясной» (отварной картофель, морковь, яйца отварные, немного мяса отварного, огурцы соленые из самых дешевых или свежий в сезон) — в лоток на два килограмма и в холодильник.

«Десерт»: гренки из дешевого хлеба, драники из дешевого картофеля.

Меню дешевого ассортимента сильно ограничено, приходится фантазировать в процессе приготовления. Салаты хорошо разнообразят пищу, пока картофель и другие овощи дешевые. На покупке хлеба экономил: бывало, что разбирали дешевый, или решал, что целесообразнее что-то с макаронами есть. Чтобы совершенно не ел день или больше — такого не было.

Не всегда вспоминаются рецепты (спасибо бабушке и маме, что в детстве не готовил), готовить, скорее, насобачился. Не всегда настроение хорошее, депрессия или не депрессия, — так, ощущение ненужности и понимание, что ничего от тебя особо и не зависит. Спасибо студенческой закалке.