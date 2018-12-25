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Клиентов системы «Мир» проверят на благонадежность 

Рамблер 5 часов назад
В Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе карт «Мир», запустили сервис, позволяющий банкам оценивать благонадежность клиента по платежам за услуги ЖКХ. Об этом пишут «Известия».
В пресс-службе НСПК газете заявили, что пока сервис скоринга (оценки банком кредитоспособности клиента) работает в пилотном режиме. Этот онлайн-сервис дает банкам возможность быстро принимать решения о выдаче кредитов за счет дополнительной информации о платежеспособности клиентов.
Сервисом смогут воспользоваться кредитные организации, подключенные к НСПК, — это 323 банка из примерно 490 работающих в России.
Сервис скоринга предоставляет банкам информацию о том, насколько своевременно и регулярно клиенты оплачивают штрафы за нарушение ПДД, «коммуналку», сотовую связь и другие услуги.
По словам главы ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, анализ платежного поведения клиента может сказать о нем гораздо больше, чем его социальный статус или место работы. А данными о различных тратах человека как раз располагают платежные системы. Достов добавил, что человек, который регулярно оплачивает занятия ребенка в спортшколе, вызывает у банков больше доверия.
Директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов рассказал «Известиям», что банкам, скорее всего, придется запрашивать у клиентов дополнительное согласие на обработку и передачу персональных данных для использования нового сервиса.
Весной 2019 года в НСПК примут решение о запуске сервиса в промышленную эксплуатацию. Стратегическим партнером проекта является Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Более года назад аналогичный пилотный проект реализовала Visa, итоги эксперимента международная платежная система признала успешными.
Комментарии23
Личный счет , Видео , Visa , НСПК , газета "Известия"
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