«Известия»: оператор платежной системы «Мир» начал проверку клиентов на благонадежность

Национальная система платежных карт ( НСПК ), являющаяся оператором российской платежной системы "Мир", запустила сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов. Об этом сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу НСПК.

Отмечается, что сервис, который пока что работает в тестовом варианте, позволяет кредитным организациям в режиме онлайн быстро принимать решение о выдаче или отказе в кредите тому или иному клиенту. Благодаря ему банки могут просматривать не только кредитную историю клиента, но и регулярность оплаты услуг ЖКХ и штрафов за нарушение ПДД.

Кроме того, весной будущего года на основе результатов теста новой системы будет обсуждаться вопрос о запуске сервиса в промышленное пользование, сообщили "Известиям" в Объединенном кредитном бюро, которое станет стратегическим партнером проекта. Издание отмечает, что сейчас большинство кредитных организаций не получают полную информацию о заемщиках из одного консолидированного источника. Они вынуждены доставать ее самостоятельно из открытых баз данных различных ведомств, а кто-то в качестве альтернативных источников пытается анализировать профиль потенциального заемщика в соцсетях.

По мнению председателя ассоциации "Электронные деньги" Виктора Достова , такой вид скоринга учитывает личность человека. Но сказать о нем намного больше может именно анализ его платежного поведения — как и на что он тратит свои деньги. Такими данными, по словам эксперта, как раз располагают платежные системы и процессинговые компании. Человек, который, например, регулярно оплачивает занятия ребенка в спортшколе, а не тратит деньги на онлайн-казино, будет вызывать у банка больше доверия как заемщик.

К новой системе уже подключились 323 из примерно 490 действующих российских банков, рассказали "Известиям" в пресс-службе НСПК.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт", перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК, тогда же была разработана карта "Мир".