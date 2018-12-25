Силуанов рассказал о пенсионном капитале

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2020 году в России планируется запустить новую систему накопительной пенсии, передаёт ТАСС. В конце 2018 года должен быть опубликован проект закона для публичного обсуждения.
Документ об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) на суд общественности должен был быть представлен ещё в августе, однако обсуждение пришлось перенести из-за проведения пенсионной реформы.
«Видите, шло очень туго. И я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК тоже "подвис" из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения", — заявил министр.
Авторы статьи отмечают, что система ИПК затрагивает не пенсионеров, а работающих граждан. По мнению Силуанова, чем быстрее будет запущена новая система, тем лучше для россиян.
«Это деньги самих граждан, они никуда не будут централизовываться, будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели… деньги, которые будут наследоваться", — уточнил министр финансов.
По его словам, вход в систему будет добровольный и уверил, что деньгам россиян ничего угрожать не будет.
Концепцию проекта ИПК в 2016 году разработали в Цб совместно с экспертами Министерства финансов. По замыслу законотворцев, работающие россияне будут самостоятельно отчислять на накопительный счёт по 6% от зарплаты, при этом оставляя за собой изменить ставку взносов и выйти из системы вообще.