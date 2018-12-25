Силуанов рассказал о пенсионном капитале

Правительство РФ наметило второй этап пенсионной реформы на 2020 год

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2020 году в России планируется запустить новую систему накопительной пенсии, передаёт ТАСС . В конце 2018 года должен быть опубликован проект закона для публичного обсуждения.

Документ об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) на суд общественности должен был быть представлен ещё в августе, однако обсуждение пришлось перенести из-за проведения пенсионной реформы.

«Видите, шло очень туго. И я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК тоже "подвис" из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения", — заявил министр.

Авторы статьи отмечают, что система ИПК затрагивает не пенсионеров, а работающих граждан. По мнению Силуанова, чем быстрее будет запущена новая система, тем лучше для россиян.

«Это деньги самих граждан, они никуда не будут централизовываться, будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели… деньги, которые будут наследоваться", — уточнил министр финансов.

По его словам, вход в систему будет добровольный и уверил, что деньгам россиян ничего угрожать не будет.