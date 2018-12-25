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Россиянам закрыли «брачные» лазейки для вывода активов при банкротстве 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Согласно документу, внесудебное соглашение с супругом об уплате алиментов может быть аннулировано судом.
Верховный суд РФ ликвидировал ряд схем по выводу активов при банкротстве граждан. В частности, кредиторам теперь разрешено добиваться признания нотариальных соглашений по алиментам недействительными и некоторые брачные контракты игнорировать. Такое постановление было утверждено пленумом суда. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно документу, внесудебное соглашение с супругом об уплате алиментов может быть аннулировано судом, если их размер выше «разумно достаточных» потребностей. Финансовый управляющий и кредиторы также могут потребовать такой договор расторгнуть, если ухудшилось финансовое положение должника, а также возник дисбаланс в выплатах по долгам и алиментам. Это позволит исключить ситуации, когда должниками создаются искусственные задолженности по алиментам, а потом «гасятся» путем передачи ликвидного имущества.
Также суд может не учитывать брачный договор, если его заключили уже после того, как появилась задолженность. В данном случае и имущество должника, и имущество, которое перешло второму супругу, включаются в конкурсную массу и реализуется. При этом супругу банкрота разрешается добиваться раздела общих активов до продажи их с торгов. В данном случае существует возможность сохранить часть имущества.
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