Россиянам закрыли «брачные» лазейки для вывода активов при банкротстве

Согласно документу, внесудебное соглашение с супругом об уплате алиментов может быть аннулировано судом.

Верховный суд РФ ликвидировал ряд схем по выводу активов при банкротстве граждан. В частности, кредиторам теперь разрешено добиваться признания нотариальных соглашений по алиментам недействительными и некоторые брачные контракты игнорировать. Такое постановление было утверждено пленумом суда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, внесудебное соглашение с супругом об уплате алиментов может быть аннулировано судом, если их размер выше «разумно достаточных» потребностей. Финансовый управляющий и кредиторы также могут потребовать такой договор расторгнуть, если ухудшилось финансовое положение должника, а также возник дисбаланс в выплатах по долгам и алиментам. Это позволит исключить ситуации, когда должниками создаются искусственные задолженности по алиментам, а потом «гасятся» путем передачи ликвидного имущества.

Также суд может не учитывать брачный договор, если его заключили уже после того, как появилась задолженность. В данном случае и имущество должника, и имущество, которое перешло второму супругу, включаются в конкурсную массу и реализуется. При этом супругу банкрота разрешается добиваться раздела общих активов до продажи их с торгов. В данном случае существует возможность сохранить часть имущества.