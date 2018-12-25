Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.61
$
68.79
78.25
78.59
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
50.49
+0.00 Золото
1269.80
+0.06 РТС
1044.22
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1421
+0.0066
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

Силуанов рассказал, при каком условии возникнет вопрос допиндексации пенсий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о дополнительной индексации пенсий возникнет, если инфляция в РФ в 2019 году достигнет 5,5%, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Вы спрашиваете, если будет не 4,3% (инфляция в 2019 году. — Прим. ред.)? Если 5,5%, то надо будет вернуться к этому вопросу… Я согласен, что 4% (уровень инфляции. — Прим. ред.) и 7% (индексация пенсий в 2019 году. — Прим. ред.) — это один темп в реальном выражении, а 5,5% или 6% и 7% — это другой. Но надеюсь, что такого не произойдет", — сказал он журналистам.
Силуанов напомнил, что в указе президента РФ предусмотрено обеспечение роста пенсий в реальном выражении, "то есть над инфляцией".
"Мы планировали 4,3% — чуть больше 4% (инфляцию в 2019 году. — Прим. ред.) В этом году тоже будет чуть больше 4%. Хотя изначально тоже наш таргет был 4%. И все что сверху — это должны быть реальные доходы пенсионеров… Индексация в следующем году 7% по пенсиям", — отметил министр.
"Если будет 4,5% и так далее, думаю, это не столь критично при индексации для роста реальных пенсий", — добавил Силуанов.
Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам в РФ с 1 января 2019 года будет проиндексирована на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет увеличен на 1 тысячу рублей. Точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален, так как рассчитывается от ее текущего значения.
Последние новости
Ну вот и все: "русский фактор" в американских грязных выборах доказан Запад ждет вторжения "вежливых людей" Что изменится в России с 1 января 2019 года
Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп нашел виновника обвала на рынках
Нефти предрекли падение до $28
Силуанов обвинил Минск в нарушениях таможенного режима
«Газпром» обойдется без контракта с Киевом
Нефть пробила дно
Видео
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
01:55
Россия и ЕС избавятся от долларов
Рынки
05:07
Путин об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
00:49
Набиуллина дала совет россиянам
Личный счет Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение