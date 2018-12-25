Силуанов рассказал, при каком условии возникнет вопрос допиндексации пенсий

Вопрос о дополнительной индексации пенсий возникнет, если инфляция в РФ в 2019 году достигнет 5,5%, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

"Вы спрашиваете, если будет не 4,3% (инфляция в 2019 году. — Прим. ред.)? Если 5,5%, то надо будет вернуться к этому вопросу… Я согласен, что 4% (уровень инфляции. — Прим. ред.) и 7% (индексация пенсий в 2019 году. — Прим. ред.) — это один темп в реальном выражении, а 5,5% или 6% и 7% — это другой. Но надеюсь, что такого не произойдет", — сказал он журналистам.

Силуанов напомнил, что в указе президента РФ предусмотрено обеспечение роста пенсий в реальном выражении, "то есть над инфляцией".

"Мы планировали 4,3% — чуть больше 4% (инфляцию в 2019 году. — Прим. ред.) В этом году тоже будет чуть больше 4%. Хотя изначально тоже наш таргет был 4%. И все что сверху — это должны быть реальные доходы пенсионеров… Индексация в следующем году 7% по пенсиям", — отметил министр.

"Если будет 4,5% и так далее, думаю, это не столь критично при индексации для роста реальных пенсий", — добавил Силуанов.

Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам в РФ с 1 января 2019 года будет проиндексирована на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет увеличен на 1 тысячу рублей. Точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален, так как рассчитывается от ее текущего значения.