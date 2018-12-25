ОНФ: долги граждан перед банками растут вдвое быстрее, чем в прошлом году

Анализ Общероссийского народного фронта показал, что долги россиян перед банками растут в два раза быстрее, чем в 2017 году, при этом снижается доля просроченной задолженности, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Эксперты Общероссийского народного фронта провели ежеквартальный анализ статистики Банка России и данных Росстата по закредитованности россиян. Данные расчета показывают, что бум кредитной активности продолжается. Граждане наращивают долги перед банками вдвое быстрее, чем в прошлом году. При этом доля просроченной задолженности продолжает снижаться. Правда, банковские балансы не отражают полной картины по ситуации с "просрочкой" — на это указывает статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по взысканию", — говорится в сообщении.

По данным Банка России, объем задолженности россиян за июль-сентябрь вырос на 881,3 миллиарда рублей и на 1 октября 2018 года составил 14,134 триллиона рублей. С начала года объем задолженности вырос на 16,5%. В прошлом году за аналогичный период прирост составлял 7,9%, то есть граждане наращивают долги перед банками вдвое быстрее, отмечает пресс-служба.

При этом отмечается, что доля просроченной задолженности продолжает снижаться и на 1 октября составила 5,7% (в абсолютном выражении — 812,7 миллиарда рублей). Этот показатель является минимальным за последние четыре года.

Снижение "просрочки" происходит на фоне ускоренного роста кредитной задолженности, поэтому может быть вызвано в большей степени техническими, чем качественными факторами, сообщает пресс-служба.

"Банки своевременно "чистят" балансы от "плохих" долгов, которые впоследствии переходят на взыскание коллекторским агентствам и ФССП. За восемь месяцев текущего года приставы взыскали 1,7 триллиона рублей с 4,5 миллиона россиян в качестве оплаты банковских кредитов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средний уровень закредитованности домохозяйств составил 25% (годом ранее — 21%). Это отражает рост средней долговой нагрузки семей.

"Существенно превышает среднероссийский показатель закредитованность домохозяйств в Республике Калмыкия (55%), Республике Тыва (53%), Чувашской Республике (41%), Иркутской области (41%) и Ханты-Мансийском автономном округе (40%). По доле просроченной задолженности лидируют Республика Ингушетия (17,2%, или 11,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (10,7%, или 21,1 тысячи рублей)", — сообщает пресс-служба.

По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова, объем кредитной задолженности растет, но не критично, а статистический показатель просрочки не вызывает беспокойства.

"Хотя в большей степени он свидетельствует о стабильности финансовой системы, чем о социальном благополучии общества. Сумма взысканных за восемь месяцев приставами по судебным решениям более 1,7 триллиона рублей впечатляет. Но это только часть картины. Сопоставимые суммы находятся в процедуре досудебного урегулирования — их взыскивают коллекторы. Это много, и это касается огромного количества людей", — приводит пресс-служба слова Климова.

По его словам, традиционно сохраняется тенденция роста закредитованности в экономически слабых регионах. "Механизмы, стимулирующие кредиторов к ответственному поведению, начнут действовать в следующем году и покажут свое влияние на ситуацию не раньше 2020 года", — цитирует руководителя проекта пресс-служба ОНФ.